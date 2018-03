Pfefferkuchenmarkt bleibt Westerburg erhalten

Aus unserem Archiv

Westerburg

Bei einem Gespräch im Rathaus der Stadt Westerburg mit Vertretern der Stadt, der Verbandsgemeinde und des Gewerbevereins wurde deutlich, dass der Pfefferkuchenmarkt in Westerburg unbedingt erhalten werden muss. Alle Anwesenden waren sich einig, dass das Konzept jedoch überarbeitet werden sollte, um den traditionellen Weihnachtsmarkt attraktiver zu gestalten. Ob der Markt auch künftig am bisherigen Standort stattfinden wird, ist noch offen. Fest steht, dass die Stadt in Zukunft einen Großteil der anfallenden Kosten übernehmen wird.