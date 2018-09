Das Pell-Mell-Festival knackt den eigenen Besucherrekord: 3300 Musikfans genossen am Wochenende das Open Air auf dem Obererbacher Waldsportplatz. Dabei überzeugten nicht nur die Bands, die in diesem Jahr sogar aus New York in Obererbach einflogen, sondern einmal mehr auch der idyllische Ort und das mittlerweile eingespielte Team rund um den Jugendkulturförderverein Obererbach, das mittlerweile 13 Jahre Erfahrung in das Festival einbringen kann. Da laufen die Räder ineinander wie in einem guten Uhrwerk, sind sich die Vorsitzenden Florian Kruckenberg und Tim Steinebach einig. Besucher wie auch Musiker bestätigen dies, zum Teil sogar via Mikrofon.

Zum Team, das für die erfolgreiche Bandauswahl zuständig ist, gehören André Wellmann, Florian Meurer und Dominik Pörtner. Sie begannen schon kurz nach dem Festival im vergangenen Jahr, Bands für 2018 ...

