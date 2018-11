In Limbach hat die Wintervortragsreihe „Heimat unter der Lupe“ begonnen. Bei großer Publikumsresonanz sprach Pater Dominikus (O. Cist), der Wirtschaftlicher Leiter (Cellerar) des Klosters Marienstatt ist, über die Finanzierung des Klosters. Von grundsätzlichen Gedanken aus der Benediktusregel, nach der die Zisterzienser ihr Leben in Gebet und Arbeit ausrichten, beleuchtete er die historische Entwicklung und heutige Situation und wagte einen Ausblick in die Zukunft.

„Denn erst dann sind sie wirklich Mönche, wenn sie von ihrer Hände Arbeit leben, wie unsere Väter und die Apostel“, heißt es in der Regel. Selbstversorgung ist also angesagt und ...

Lesezeit für diesen Artikel (580 Wörter): 2 Minuten, 31 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.