Das Parken in den Tiefgaragen in der Montabaurer Innenstadt wird künftig in den Nächten kostenlos sein. Das hat der Stadtrat vor der Sommerpause beschlossen. Mit der Entscheidung, die auf eine Initiative von City-Manager Josef Schüller zurückgeht, möchten die Kommunalpolitiker etwas für die Gastronomiebetriebe tun. Bislang war die Benutzung der Parkhäuser lediglich zwischen 17 und 23 Uhr kostenlos, danach galt bis 7 Uhr morgens ein vergünstigter Nachttarif (20 Cent pro 30 Minuten). Es sei ein Nachteil für die Kneipen und Gasthäuser in der Innenstadt, wenn deren Kunden nach 23 Uhr plötzlich ein Parkticket bezahlen müssten, hatte Schüller zuvor erklärt. Auch die Bewohner der Innenstadt profitieren von dieser Entscheidung.

Dagegen wurde ein Vorschlag der BfM-Fraktion zur Stärkung des Einzelhandels von einer Mehrheit des Stadtrats abgelehnt. Fraktionssprecher Reinhard Lorenz hatte angeregt, auch tagsüber in der ersten Stunde keine Gebühren zu ...

