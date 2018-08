Im Rechtsstreit um die Zukunft des Sporthotels Kannenbäckerland in Ransbach-Baumbach ist jetzt eine Entscheidung gefallen: Die 9. Zivilkammer des Landgerichts Koblenz hat unlängst geurteilt, dass der Pächter des Hotels, die Kalider UG, das Grundstück „Am Fuchshohl 1“ in der Töpferstadt nebst Hotelgebäude und Nebenanlagen räumen und mit sämtlichen erhaltenen Schlüsseln und Inventar an den Eigentümer herausgeben muss. Das Urteil ist inzwischen vollstreckbar. Das Sporthotel ist seit dem vergangenen Donnerstag endgültig geschlossen. Der Tennisbetrieb ist ebenfalls eingestellt. Der Komplex soll in den kommenden zwei Jahren abgerissen werden. Das hat der Eigentümer des Sporthotels, der Unternehmer Arno Pecci von der gleichnamigen Immobilienverwaltung aus Dormagen, im Gespräch mit unserer Zeitung bestätigt.

Hintergrund: Der Unternehmer hatte beim Landgericht eine Räumungsklage eingereicht und zur Begründung auf Pachtrückstände in sechsstelliger Höhe verwiesen (wir berichteten). Nach Angaben des Unternehmers soll der Betreiber des Sporthotels, ... Hintergrund: Der Unternehmer hatte beim Landgericht eine Räumungsklage eingereicht und zur Begründung auf Pachtrückstände in sechsstelliger Höhe verwiesen (wir berichteten). Nach Angaben des Unternehmers soll der Betreiber des Sporthotels, ...

