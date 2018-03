Ortsnahes und bedarfsgerechtes Angebot weiter gesichert: Kreis schafft weitere Plätze in den Kindertagesstätten

Der Jugendhilfeausschuss (JHA) des Westerwaldkreises hat die 28. Fortschreibung des Kindertagesstättenbedarfsplanes beschlossen. Entsprechend der Nachfrage wird das Angebot der Ganztagsplätze nochmals um 151 Plätze auf nunmehr 4993 Plätze erhöht. Das Angebot der U 3-Plätze (Kinder unter drei Jahren) wird um 151 Plätze in altersgemischten beziehungsweise geöffneten Gruppen auf 2320 Plätze aufgestockt.

In der Kreisstadt wachsen die neuen Kindertagesstätten fast wie Pilze aus dem Boden, wie hier der Neubau auf dem Gelände des Krankenhauses. Aber auch in vielen anderen Ecken des Kreises gibt es einen erhöhten Bedarf an Betreuungsplätzen, der möglichst erfüllt werden soll. Foto: Marvin Conradi

Der Jugendhilfeausschuss gibt auch grünes Licht für 13 weitere Gruppen, darunter allein drei Krippengruppen. Mit der Fortschreibung 2018/2019 entstehen zusätzliche Personalkosten in Höhe von circa 1,93 Millionen Euro. Davon entfallen auf den Kreis etwa 780.000 Euro.

Es wird immer schwieriger, die Planungen vor Ort zu realisieren. So befinden sich in der Vergangenheit beschlossene zusätzliche Gruppen teilweise noch im Planungsstadium und – wenn es gut gelaufen ist – in der Umsetzungsphase. Das Jugendamt und der JHA suchen jeweils tragfähige Lösungen für Träger und die Ortsgemeinden und Städte. „Es kann nie so bleiben, wie es ist“, machte Jugendamtsleiter Udo Sturm deutlich. „Das wäre zu schön. Aber wir haben alles ausgereizt. Jetzt haben die Träger die Arbeit.“

Die stellvertretende Fraktionsvorsitzende Jenny Groß und der CDU-Obmann im Jugendhilfeausschuss Karl-Heinz Boll machten in einer Stellungnahme deutlich, dass der Kreis weiterhin einen Spitzenplatz beim Angebot an Plätzen in den Kindertagesstätten einnehme. Gemeinsam mit den Trägern und Kommunen sei es auch bei der Fortschreibung für 2018/2019 gelungen, ein qualitativ hochwertiges und flexibles Betreuungsangebot für Kinder zu entwickeln.

Mit der jetzt beschlossenen Planung werde auch künftig ein bedarfsgerechtes und ortsnahes Angebot ermöglicht. Es halte die Interessen der Kinder, Eltern und auch der Beschäftigten in den Kindertagesstätten im Auge, so Boll. Für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf werde ein wichtiger Beitrag geleistet. Gleichzeitig verschließe die Planung aber auch in verantwortungsvoller Abwägung nicht die Augen vor der finanziellen Beanspruchung der Träger und Kommunen.

Boll wies noch auf was anderes hin: „Wenn es sich um ein Provisorium handelt, ist es als Provisorium ausgewiesen. Alle anderen benannten Maßnahmen sind langfristigerer Bedarf und eignen sich nicht für Übergangslösungen. Wer als Ortsgemeinde oder Stadt ein Stück Zukunft bieten möchte, muss auch in die Zukunft investieren. Junge Familien in den Dörfern ermöglichen Zukunft.“

Auf die Frage aus den Reihen der SPD-Vertreter im JHA, was in Fällen problematischer Unterbringung passiere, stellte Sturm zuversichtlich fest: „Wir finden eine Lösung.“

Das Kindertagesstättengesetz eröffnet vielfältige Varianten zu Betreuung der Kinder, die auch genutzt werden sollten, ist man sich im Jugendhilfeausschuss einig. Landrat Achim Schwickert wies hier insbesondere auch die zur Verfügung stehenden 72 qualifizierten Tagespflegepersonen hin, die oft spezielle Anforderungen und persönliche Wünsche der Eltern abdecken könnten.

mm