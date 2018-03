Oellinger Blasmusikanten sorgen seit 25 Jahren für Stimmung

Höhn-Oellingen – Hier stimmte einfach alles: ein bestens aufgelegter Jubilar, eine voll besetzte und schön geschmückte Halle, stilecht gekleidete Zuhörer, eine erfrischende Sondereinlage und als Dreingabe Stimmungsgaranten. Bei der Feier des 25. Geburtstages der Oellinger Blasmusikanten kam jeder auf seine Kosten. Selbst die anfangs noch gut unter Spannung stehenden Musiker wurden mit dem Verlauf des Abends immer lockerer, und man merkte sofort: Die haben selbst Spaß an ihrer Musik.



Ein Garant dafür ist sicher ihr Dirigent Frank Sander, der die Blasmusikanten länger leitet, als sie eigentlich existieren, nämlich schon seit 28 Jahren. Und eigentlich wären es sogar 34. Wie das? Er dirigierte schon das Vorläuferensemble der Harmonie Oellingen, hat aber zwischendurch auch einmal einige Jahre pausiert. Dafür dankten ihm nicht nur seine Musiker, sondern auch Josef Görg-Reifenberg. Gleichzeitig lobte er Sander auch dafür, dass er als Vorstandschef der Kreissparkasse Westerwald ein großes Herz für die Wäller Musikvereine habe. Natürlich beglückwünschte Görg-Reifenberg auch den Verein zu seinem ersten Jubiläum. Glückwünsche (sowie Urkunden und gefüllte Umschläge) kamen auch vom Bürgermeister der Verbandsgemeinde Westerburg, Gerhard Loos, und vom Ortsbürgermeister von Höhn, Norbert Bresser, sowie von Nachbarvereinen und Unternehmen.

Und dann war da noch ein besonderer Gratulant, der Egerländer Willi, der aus der Nachbarschaft kommt, eigentlich auch einen Nachnamen hat, sich aber selbst nur als Egerländer Willi vorstellt. Er schenkte den Musikanten zum Jubiläum eine prächtige Keramikskulptur. Das war es dann aber auch schon an offiziellem Programm. Denn man wollte ja, wie Vereinsvorsitzender Stephan Kohl angekündigt hatte, vor allem Musik machen und dem Motto des Abends treu bleiben: „Nimm Dir Zeit für Deine Freunde.“ Also zählte Sander wieder an, packte sein Tenorhorn und weiter ging's mit volkstümlicher und böhmischer Blasmusik.

Viele Titel kannte das Publikum schon, aber auch ein paar neue hatten die Musikanten für ihr Fest extra einstudiert. Da waren dann Stücke zu hören wie die passenden „Jubiläumsklänge“ und „Fröhliche Musikanten“, aber auch „Rot blüht der Mohn“, „Rauschende Birken“ oder „Böhmischer Traum“. Viele davon waren natürlich Polkas oder Walzer, oft sehr schön gerade für vielen Tenor- und Flügelhörner der Musiker arrangiert. An denen beiden gaben dann auch Kathrin Schwarz und Peter Müller als Soloeinlage die „Zweier-Polka“.

Zwischendurch erläuterte der Dirigent nur kurz die Stücke, ihre Komponisten und ihre bekanntesten Interpreten, oder lobte auch die recht wenigen Musikantinnen im Orchester für ihre dafür umso prächtigeren neuen Dirndl. Ja, und dann bei der Zugabe, der „Vogelwiese“, durfte der Egerländer Willi den Takt angeben. Bis weit in die Nacht hinein unterhielten dann die „Fidelen Münchhäuser“ das Publikum mit noch mehr Stimmungsmusik. Das hatte für die Oellinger Blasmusikanten den großen Vorteil, selbst ordentlich ihren Vereinsgeburtstag feiern zu können. mm