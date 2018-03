Oase tischte "Silvester-Häppchen" auf: Abend voller Sketche begeistert

Das Amateurtheater Oase in Montabaur ist für seine kulturellen Darbietungen bekannt, im Theater am Alten Galgen werden stets hochkarätige Leckerbissen der Schauspielkunst serviert. Ob in amüsanter oder tragischer, in lockerer oder tief greifender Menüfolge. Am Sonntagabend hatten die Oasianer aber mal was ganz anderes aufgetischt. Man könnte fast sagen „Silvester-Häppchen“. Zum Abschluss des alten Jahres wurde mit einem Abend voller Sketche und mit Musik der Band „Birthday Project“, das neue Jahr begrüßt. Mit einem bunten Programm spürte die Theatergruppe dem verflossenen Jahr und den Tücken des modernen Alltags nach.

Diesen Genuss der besonderen Art wollten sich 100 Theaterfreunde nicht entgehen lassen. Und um es gleich vorweg zu sagen: Die „Silvester-Häppchen“ waren sehr bekömmlich und haben köstlich gemundet. „Wir haben ein erfolgreiches Jahr hinter uns, wir haben etliches auf die Bühnenbretter gebracht und das Haus ist auch heute wieder voll. Also, wir haben allen Grund, zufrieden zu sein. Und was ganz besonders erfreulich ist: Wir können auf einen vielversprechenden Nachwuchs zurückgreifen.“ Die Zufriedenheit stand Volker Müller-Strunk bei der Begrüßung ins Gesicht geschrieben.

Auch wenn der Rückblick auf ein verflossenes Jahr überwiegend von Krisen und Horrornachrichten geprägt ist, so wird dennoch – oder vielleicht gerade deshalb – in allen Medien mit Lachgeschichten das alte Jahr verabschiedet. Diesen Abschied haben die Oasianer mit klassischen Sketchen im neuen Gewand und nicht zuletzt mit Blick auf das aktuelle Geschehen kurz vor der Jahreswende ihren Freunden versüßt. Auch wenn da manchmal was „Klassisches“ – scheinbar ungewollt – durcheinander geriet.

Denn wenn sich Miss Sophie bei ihrem x-ten 90. Geburtstag über „ein Klavier, ein Klavier freut“, dann ist das gleichermaßen eine Hommage an das legendäre „Dinner for one“ und an Loriots Klavier von Muttilein. Auf so eine Idee muss mal erst einmal kommen. Nicht minder skurril war die Vorladung des Sandmännchens vor den Kadi. Die Anklage: Körperverletzung wegen Sandstreuens in die Augen. Die Verteidigung hatte das passende Gegenargument: Besser ein Handwerker, der die Kinderlein liebevoll in den Schlaf wiegt, als so manche Fernsehsendung, die Millionen zum Einschlafen bringt. Ebenso köstlich der Stress, den ein penetrantes Navi im Auto verursacht, eine Vokal-Symphonie zu sechs Stimmen, eine saukomische Phobie-Selbsthilfe-Gruppe, oder die Frage, ob ein Trompeter in eine Geige blasen könne – oder dürfe – oder solle. Diese Frage blieb mit einer zerrütteten Beziehung unbeantwortet.

Alles andere als zerrüttet oder zerknirscht entließen die Oasianer nach zwei stündigem Genuss von schmackhaften Silvesterhäppchen ihre Gäste in die Neujahrsnacht. Wer mochte, konnte bei weiteren, diesmal aber kulinarischen Häppchen in der Oase am Alten Galgen in das neue Jahr feiern.

Von unserem Mitarbeiter Hans-Peter Metternich