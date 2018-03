Nur wenig Resonanz: Winterwelt kommt auf den Prüfstand

Aus unserem Archiv

Montabaur

Eine romantische Atmosphäre, aber nur wenige Besucher – so könnte man in aller Kürze den Adventsmarkt an der Katholischen Kirche in Montabaur zusammenfassen. Die Winterwelt wird voraussichtlich im Februar die Kommunalpolitik in der Stadt beschäftigen. Dann will der Kulturausschuss das Konzept für die Vorweihnachtszeit 2018 beraten. Dazu sollen auch die Marktständler befragt werden, die vom 1. bis 10. Dezember Kunsthandwerk und einige kulinarische Spezialitäten auf dem Kirchplatz angeboten haben. Die Winterwelt kommt auf den Prüfstand.