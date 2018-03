Nur ein blöder Scherz? Friseurmeisterin verabreicht Azubi heimlich Abführmittel

Eine Friseurmeisterin schüttete einer ihrer Auszubildenden ein Abführmittel in die Trinkflasche und ins Essen – ein blöder Scherz, wie sie jetzt vor Gericht meinte. Und einer mit Folgen.

Die Dosis, die die Friseurmeisterin der Auszubildenden verabreichte, war so hoch, dass die 36-jährige Geschädigte ab der Mittagspause die Toilette aufsuchen musste und auch noch die ganze Nacht unter Durchfallbeschwerden litt. Foto: dpa

Dieser Scherz wird sie im Nachhinein teuer zu stehen kommen, denn neben einer Bewährungsstrafe von neun Monaten, zu der sie jetzt am Amtsgericht in Westerburg verurteilte wurde, muss sie zusätzlich noch eine Geldbuße von 1500 Euro zahlen und eine Wiedergutmachungszahlung von 2000 Euro leisten.

Eine 36 Jahre alte Frau, die in der Vergangenheit unter Depressionen gelitten hatte, wollte einen Neuanfang wagen und hatte über die Arbeitsagentur eine befristete Ausbildungsmöglichkeit erhalten. Ein Jahr lang wurde ihre Ausbildung gefördert. „Ich konnte mich nach einem Jahr entscheiden, ob ich sie übernehmen will oder nicht. Sie war jedoch für den Job nicht geeignet. Fürs Putzen brauchte ich niemand, sie hat sich nicht bemüht“, berichtete die jetzt angeklagte Friseurmeisterin vor Gericht. Und einige Wochen vor dem Ende der Frist geschah das, was jetzt Gegenstand des Verfahrens bei der Justiz in Westerburg war.

In zwei Fällen musste sich die Haarsalonbetreiberin wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten. So hatte sie, was sie auch uneingeschränkt einräumte, der Auszubildenden am 28. April vergangenen Jahres zunächst das Abführmittel Dulcolax, das eigentlich bei Verstopfungen angewendet werden kann, in eine Trinkflasche geschüttet. Die Dosis war offensichtlich derart hoch, dass die 36-Jährige ab der Mittagspause die Toilette aufsuchen musste und auch noch die ganze Nacht unter Durchfallbeschwerden litt, zweimal musste sie sich sogar übergeben. Circa eine Woche später, am 5. Mai, wurde der Auszubildenden erneut eine Dosis Abführmittel „verabreicht“, allerdings war dieses Mal die Wirkung nicht so schwerwiegend wie am 28. April. Was angeblich niemand im Betrieb wusste: Laut Nebenklage litt die Geschädigte unter einem Reizdarm und unter psychischen Problemen.

Das Dulcolax-Opfer berichtete von einem keinesfalls einfachen Ausbildungsverhältnis. „Ich wollte es unbedingt durchziehen, aber es war teilweise schon schwierig auf der Arbeit“, meinte sie. Sie habe das Gefühl gehabt, dass die Chefin mit den anderen Beschäftigten häufiger über sie redete. Später habe man sie auch nicht mehr „an die Kunden rangelassen“. „Sie war wohl nicht mit meiner Arbeitsleistung zufrieden und stellte mich deshalb zurück, ja, beim Fassonschnitt mit Kamm und Schere hatte ich Probleme, anderes konnte ich dafür aber besser, etwa Haare färben“, erläuterte die Geschädigte.

Die Friseurmeisterin, der nach Abzug von Steuern angeblich nur noch 380 Euro im Monat bleiben, zeigte sich im Prozess reumütig und erklärte, dass sie nicht wisse, warum sie der Auszubildenden das Abführmittel verabreicht habe. „In dem Moment habe ich wahrscheinlich gar nichts gedacht. Es war alles nur ein blöder Scherz“, meinte sie.

Die Vertreterin der Staatsanwaltschaft forderte für den „blöden Scherz“ eine Freiheitsstrafe von 9 Monaten, die in Ermangelung an Vorstrafen zur Bewährung ausgesetzt werden könne. Des Weiteren solle die Angeklagte 3000 Euro Wiedergutmachung an die Geschädigte zahlen. Die Tatumstände seien schließlich endlos dreist gewesen, so die Anklägerin. Die Verteidigung regte für ihre Mandantin eine Strafe am unteren Rand der Strafbarkeit an und plädierte für eine Wiedergutmachungszahlung von 1500 Euro.

„Eine überzeugende Erklärung für ihr Fehlverhalten hat die Angeklagte in dem Verfahren nicht geliefert“, stellte Richter Strüder in seiner Urteilsbegründung fest. Die Friseurmeisterin habe überaus heimtückisch gehandelt und das bestehende Vertrauensverhältnis als Ausbilderin missbraucht. Das alles sei kein Scherz gewesen, sondern eine schwere Straftat.

Mitbekommen haben sollen die Vorfälle auch andere Beschäftigte in dem Salon, wie am Rande des Verfahrens zu erfahren war. Nur eine zweite Ausbildende hatte die Zivilcourage, dieses Fehlverhalten zur Anzeige zur bringen. Auch sie ist, ebenso wie die Geschädigte, heute in dem Betrieb nicht mehr beschäftigt und dem Vernehmen nach arbeitslos.

Von unserem Redakteur Michael Wenzel