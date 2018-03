Neujahrskonzert in Selters: Rheinsirenen bezirzen ihr Publikum

Die Neujahrskonzerte des Kulturkreises der Verbandsgemeinde Selters haben eine lange Tradition. Mit der 18. Ausgabe dieses musikalischen Neujahrsevents wurde das noch ganz junge Jahr in der ausverkauften Festhalle von Selters mit Sirenen begrüßt. Es waren aber nicht die Heultöne, die Katastrophen oder Unglücksfälle kundtun. Ganz im Gegenteil. Diese Sirenen bestachen durch besonderen Liebreiz. Mit der Damenband „Rheinsirenen“, die vielfältig, mondän und in allen Genres zu Hause ist, haben die Veranstalter einmal mehr einen Volltreffer in ihrem Kulturschaffen gelandet. Das war beste Unterhaltung mit einem gehörigen Schuss Amüsement zum Jahresbeginn.

Foto: Hans-Peter Metternich

Die sechs bezaubernden Musikerinnen luden ihr Publikum zu einer Reise in wärmere Gefilde ein. Unter dem Motto „Südliche Nächte – oder – Granada ist überall“, ließen die Rheinsirenen das fiese Wetter für zwei Stunden in Vergessenheit geraten. Das Damensextett ist mehr als die Summe einzelner Solokünstlerinnen. Die Rheinsirenen überzeugten mit ihrem unverwechselbaren Sound, einem fein abgestimmten Zusammenspiel auf zehn Instrumenten und nicht zuletzt mit charmanten Moderationen. Die sechs quicklebendigen Damen banden mit Klavier, Akkordeon, Klarinette, Saxofon, Geige, Kontrabass, Gitarre, Banjo, Blockflöten und Percussions einen kunterbunten Melodienstrauß, der die Spielfreude der sechs Profimusikerinnen buchstäblich zum Blühen brachte.

Dabei waren die südlichen Gefilde nicht die einzigen Regionen, wohin die musizierenden Tausendsassas, die auch vortrefflich singen können, ihr Publikum entführten. Mit Opernmelodien, die unter anderem die tödliche Leidenschaft von Carmen von einer schluchzenden Geige in Musik nachzeichneten, mit Filmmusik, wie „Spiel mir das Lied vom Tod“, einer Hommage an Ennio Morricone, oder mit den Titelmelodien zu „Miss Marple“ und zu James-Bond-Filmen, zeigten die sechs Rheinsirenen ihr breites Spektrum bester Unterhaltung in verschiedensten Genres auf. „Mein Gott, sind die gut drauf“, schwärmte ein begeisterter Zuhörer spontan. Und damit hatte er nicht Unrecht, denn bei aller instrumentalen Genialität stand die Spielfreude den Musikerinnen geradezu ins Gesicht geschrieben. Beim musikalischen Neujahrsmenü in Selters gewannen die Rheinsirenen spielend, singend, moderierend und mit Harmonie und Grazie die Herzen der Zuhörer im Handumdrehen. Die Soloeinlagen von Klavier, Saxofon, Klarinette, Kontrabass, Gitarre und Percussions waren gewissermaßen die Amuse-Gueule, die künstlerischen Gaumenfreuden und die appetitanregenden, kleinen und mundgerechten Häppchen, die vorzüglich mundeten. Das musische Feuerwerk funkelte nur so durch die Selterser Festhalle, deren Bühnenbild Marion Meuer einmal mehr zu einem echten Hingucker gestaltet hatte. Die geforderten Zugaben machten dann noch einmal deutlich, dass die Rheinsirenen sich in allen Musikgattungen zu Hause fühlen. Sei es nun der Radetzky-Marsch, ein Ritt über die Ranch Bonanza oder ein Abstecher in die Wiener Klassik, wo mit kurzen Intermezzi aus Beethovens Fünfter Symphonie das Neujahrskonzert in Selters ausklang. Bürgermeister Klaus Müller hatte es eingangs „einen vorzüglichen Start in das neue Jahr“ genannt. Der kulturelle Start ist bestens gelungen.

Von unserem Mitarbeiter Hans-Peter Metternich