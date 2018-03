Neues Familien- und Freizeitkonzept: Staudt bekommt bald einen Aktivpark und Wohnmobilstellplätze

Kurzurlauber können mit ihrem Wohnmobil in Zukunft für einige Tage in der Gemeinde Staudt Halt machen. Denn die Ortsgemeinde plant, in der Ortsmitte Stellplätze für Wohnmobile zu schaffen. Das Caravan-Projekt ist Teil eines umfassenden Konzeptes zur Umgestaltung des Erbsengartens zum neuen Aktivpark, das bis 2019 verwirklicht werden soll. Der Ortsgemeinderat hat den Plänen zugestimmt. Die Fördermittel aus dem „Leader-Programm“ sollen fristgerecht bis April bei der Europäischen Union beantragt werden. Ziel der Gemeinde ist es, das Landschaftsschutzgebiet Erbsengarten als Naherholungsfläche zu erhalten und dabei Treffpunkte für alle Generationen sowie neue touristische Angebote zu schaffen, um die Attraktivität von Staudt zu steigern und den Handel zu stärken.

Foto: Nitz Fotografie

Rund ein Jahr lang hatten Gemeindespitze und Bürger zum Teil recht emotional über das neue Familien- und Freizeitkonzept für den Erbsengarten diskutiert. Stein des Anstoßes war dabei insbesondere die Schaffung von Wohnmobil-Stellplätzen (unsere Zeitung berichtete). Nach einer Bürgerveranstaltung und diversen Ratssitzungen hat sich die Gemeinde unter Ortsbürgermeisterin Waltraud Birk jetzt auf eine abgespeckte Version des Erbsengarten-Konzeptes geeinigt. Hatte die Gemeinde ursprünglich vorgehabt, acht Caravan-Stellplätze mitten im Erbsengarten zu schaffen und den Caravan-Park über die Bergstraße zu erschließen, sollen nunmehr nur noch vier Plätze für Wohnmobilisten eingerichtet werden. Der Platz soll darüber hinaus am Rande des Erbsengartens angelegt werden und im Zuge des für die Jahre 2019 und 2020 geplanten Ausbaus der K 145 über die Hauptstraße zu erreichen sein. Mit dieser Kompromisslösung hat die Gemeinde auf die Einwände aus der Bevölkerung reagiert.

„Wir haben die Bedenken der Bürger ernst genommen. Der Stellplatz liegt nun deutlich näher an der Hauptstraße. Auch die Zufahrt soll nicht mehr über das Wohngebiet, sondern über die Hauptverkehrsachse, die Hauptstraße, erfolgen“, erläutert Sven Normann, Erster Beigeordneter von Staudt, im WZ-Gespräch. Das Naturgelände werde durch die Randlage auch weniger zersiedelt, so Normann weiter. „Wir haben eine lange Diskussion nun zu einem guten Ende gebracht und sind jetzt auf dem richtigen Weg“, meint auch Waltraud Birk. Die Diskussion im Ort sei gut und sinnvoll gewesen. „Nichts ist schlimmer als das bloße Abnicken“, sagt sie.

Die Gemeinde will den Wohnmobil-Platz zunächst testen. „Nichts ist in Stein gemeißelt. Es ist eine Bewährungsprobe. Wenn das Konzept aufgeht und sich bewährt, ist es gut“, bekräftigt die Ortsbürgermeisterin. Andernfalls kommt der Caravan-Park noch einmal auf den Prüfstand. Darüber hinaus sei der Wohnmobil-Stellplatz nur einer von vielen Aspekten des geplanten Aktivparks, so Waltraud Birk. „Das Gesamtkonzept zählt“, macht die Ortschefin deutlich.

Als Ergänzung und Pendant zur Staudter Erlebniswelt am Aubach soll der Aktivpark auf der anderen Seite der Hauptstraße vornehmlich Jugendliche, Sportler und Senioren sowie die gesamte Dorfgemeinschaft ansprechen. Den Plänen zufolge soll in der Senke des Erbsengartens ein künstlicher See mit einem kleinen Strand und Grillstellen angelegt werden. Der See speist sich aus dem Oberflächenwasser des geplanten Neubaugebietes „Im Bergfeld“, in dem bis 2020 auf einer 20.000 Quadratmeter großen Fläche insgesamt 27 Bauplätzen entstehen sollen. Derzeit lässt die Gemeinde das Oberflächenwasser berechnen, um die Größe des Sees planen zu können. Der See dient zugleich als Regenrückhaltebecken und leitet bei Starkregenereignissen als Vorfluter das Wasser in den Aubach, erläutert Normann das ausgeklügelte Konzept der Gemeinde.

Vor dem See liegt am Rande des Erbsengartens der befestigte Stellplatz für Wohnmobile; in ummittelbarer Nähe wird eine sanitäre Anlage mit Toiletten und Waschgelegenheiten für Camper wie Besucher des Erbsengartens gebaut. Für Kinder und Jugendliche ist mitten auf dem Gelände ein Erlebnis- und Spielbereich mit einem Mountainbike-Parcours sowie mit Kletterpark und Boulderwand geplant. Die Cage-Soccer-Anlage bleibt erhalten; derzeit noch nicht entschieden ist, ob die Fläche mit Kunstrasen ausgelegt werden soll oder ob sie weiterhin Skatern zur Verfügung stehen soll. Für ältere Bürger ist ein Fitness-Parcours mit seniorengerechten Sportgeräten geplant. Eine große Grünfläche im Zentrum des Aktivparks bietet ausreichend Platz für Großveranstaltungen, Dorf- und Vereinsfeierlichkeiten. Die Pläne sehen zudem im Bereich der Bergstraße Parkplätze und eine Ladestation für E-Autos vor.

Von unserer Redakteurin Stephanie Kühr