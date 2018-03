Nachfrage nach Grundstücken ungebrochen: Montabaur will weitere Baugebiete ausweisen

Während sich der neue Stadtteil Quartier Süd in rasantem Tempo mit Leben füllt, plant die Stadt Montabaur bereits die Ausweisung weiterer Neubaugebiete. Ziel ist es, in den kommenden Jahren in der Kernstadt und im Stadtteil Elgendorf zusätzliche Bauplätze für Einfamilienhäuser und Wohnungen zu schaffen.

Der Montabaurer Stadtteil Quartier Süd füllt sich in rasantem Tempo. In diesem Jahr wird bereits das letzte Neubaugebiet auf dem ehemaligen Kasernengelände erschlossen.

Foto: Thorsten Ferdinand

Noch vor dem Jahreswechsel hatte Stadtbürgermeisterin Gabi Wieland den Rat darüber informiert, dass schon in naher Zukunft keine Baugrundstücke mehr zur Verfügung stehen werden. Zwar gebe es in Montabaur und den Stadtteilen noch rund 260 Baulücken, doch die meisten Flächen seien in privater Hand und stünden nicht zum Verkauf, so die Stadtchefin. Das Quartier Süd ist in dieser Statistik nicht enthalten, da es aktuell vermarktet wird.

Diese Entwicklung ist umso erstaunlicher, wenn man sich die zügige Bebauung des ehemaligen Kasernengeländes vor Augen führt: In diesem Monat beginnt im Quartier Süd die Erschließung des letzten Neubaugebiets für frei stehende Ein- und Mehrfamilienhäuser mit dem Namen „Terrassen Wohnen“. Im Neubaugebiet „Wohnen mit Weitblick“ waren schon im November 90 Prozent der 42 Bauplätze verkauft. Die bereits länger erschlossenen Baugebiete „Neues Wohnen“ und „Grüner Wohnen“ sind komplett vermarktet – und dennoch besteht weiterhin Nachfrage nach Bauland in Montabaur.

260 Baulücken gibt es nach Angaben der Verwaltung in Montabaur und den Stadtteilen. Sie stehen aber größtenteils nicht zum Verkauf.

Die Verwaltung im Montabaurer Rathaus will nun im Auftrag der Stadt prüfen, wo in Elgendorf und Montabaur Bauland geschaffen werden könnte. In der Kernstadt kommen laut Flächennutzungsplan zwei potenzielle Areale infrage: Zum einen wäre eine Erweiterung des Gebiets Kesselwiese um circa 35 Bauplätze denkbar. Zum anderen könnte ein kleines Baugebiet zwischen der Kreisverwaltung und dem Quartier Süd entstehen, das etwa 15 Plätze umfassen würde. Die Stadt verfügt aktuell in beiden Gebieten aber nur über wenig Grundbesitz. Eine Umwandlung in Bauland ergibt aus Sicht der Kommune nur dann Sinn, wenn die Stadt so viele Grundstücke ankaufen kann, dass sie über wenigstens 50 Prozent der potenziellen Bauplätze verfügt. Andernfalls ist eine Vermarktung kaum möglich, und es würden womöglich weitere Baulücken in privater Hand entstehen.

Ähnlich verhält es sich in Elgendorf, wo sich die Stadt eine Weiterentwicklung des Gebiets „In den Rödern“ westlich der Ortschaft vorstellen könnte, sofern dort genügend Flächen erworben werden können. Das Areal (erster Abschnitt) könnte Platz für 15 bis 20 Bauplätze bieten. Das größtenteils noch unbebaute Gebiet „In den Fichten – Auf der Trift“ ist in privater Hand. Es wurde aber unlängst an eine neue Eigentümerin verkauft, die sich bereits im Elgendorfer Ortsbeirat vorgestellt hat.

In den übrigen Stadtteilen hat die Ausweisung von Baugrundstücken derzeit eine geringere Priorität: Da in Eschelbach in jüngerer Vergangenheit das Gebiet Geranienstraße und in Horressen die Meisenstraße entwickelt wurde, genießt der Stadtteil Elgendorf bei der Ausweisung derzeit Vorrang, hieß es weiter. Die Erweiterung der Auerhahnstraße in Horressen wäre gleichwohl eine Option, falls in Montabaur und Elgendorf kein Grunderwerb möglich ist. Hierzu soll aber zunächst der Ortsbeirat angehört werden. Im Gelbachtal hingegen sieht die Kommune derzeit keinen Bedarf für Neubaugebiete. Falls es in Wirzenborn, Reckenthal, Bladernheim oder Ettersdorf Bauanfragen gibt, soll im Einzelfall geprüft werden, ob Grundstücke am jeweiligen Ortsrand erschlossen werden können.

Von unserem Redakteur Thorsten Ferdinand