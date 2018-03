Nach Sturm Friederike: Jetzt wird aufgeräumt

Bescherte Sturm Friederike zunächst den Feuerwehren und Straßenmeistereien des Westerwaldkreises viel Arbeit, mussten am Tag danach vor allem die Förster raus in den Wald, um die Schäden zu begutachten. Während dort die Bestandsaufnahme auf Hochtouren lief, räumten Waldarbeiter und Straßenmeistereien die übrigen gesperrten Straßen frei. Wie sieht es aus im Wald und auf den Straßen? Diese und andere Fragen stellte die WZ Fachleuten vor Ort.

1 Wie ist die Lage auf den Straßen? Mehr als 27 vollgesperrte Straßen hatten Forstarbeiter und Straßenmeistereien im Bezirk des Landesbetriebes Mobilität Diez am Tag nach Friederike wieder freizuräumen. Davon neun Straßen allein im Bereich der Straßenmeisterei Montabaur. Nur wenige konnten schon am Donnerstag wieder geöffnet werden. Geht es nach den Plänen der Straßenmeisterei, sollen zum Beispiel die Straßen zwischen Ötzingen und Niederahr (L 267), Mogendorf und Oberhaid und Vielbach und Quirnbach am Freitagnachmittag, spätestens aber am Samstag wieder offen sein. Ebenso die Durchfahrt durch das Gelbachtal, in dem es zwischen Montabaur und Wirzenborn wüst aussieht. Sobald die Forstmitarbeiter Stämme und Astwerk beiseite geräumt haben, rückt die Straßenmeisterei an, um die Sperrung aufzuheben.

2 Wie sieht es im Wald aus? Die Lage im Wald hat sich nach Sturm Friederike wieder verschärft. Viel Regen und Sturm Burglind, der in den ersten Januartagen mit 120 km/h über den Westerwald fegte, hatten ganze Vorarbeit geleistet, sodass der Orkan nun noch größeren Schaden anrichten konnte. Grundsätzlich sind alle drei Forstamtsbereiche Rennerod, Hachenburg und Neuhäusel vom Sturm betroffen. Weil aber der Fichtenanteil in den nördlichen Revieren höher ist als im Süden, wird dort der Holzfall wohl auch höher sein, vermutet Michael Weber, Leiter des Forstamtes Rennerod. Ein Sturmschwerpunkt sieht Harald Hericks, Leiter des Forstamtes Hachenburg im Forstrevier Selters. Dort sind rund 7000 Festmeter Holz von insgesamt 23.000 im Forstamtsbereich gefallen. Im Forstamt Neuhäusel bewegt sich die Menge immer noch im Bereich dessen, was ohnehin eingeschlagen werden muss, meldet Johannes Pinn, stellvertretender Forstamtsleiter in Neuhäusel.

3 Was ist mit den Aufräumarbeiten? Holz aufräumen ist Aufgabe des Forstes. Und so werden die Mitarbeiter in den nächsten Tagen und Wochen Stück für Stück das Sturmholz wegräumen. Zuerst werden die öffentlichen Straßen wieder geöffnet. Es sei aber nicht auszuschließen, dass bereits „angeschobene“ Bäume nachfallen, warnt Michael Weber, deshalb sei nach wie vor höchste Vorsicht beim Durchfahren von Waldgebieten nötig. Priorität haben Wege, die auch als Rettungswege dienen. Dann erst beginnen die Arbeiten an den Nebenwegen und in den Waldflächen.

4 Was sollten Waldbesucher beachten? Spaziergänger sollten den Wald in nächster Zeit meiden, darin sind sich die Forstamtsleiter einig. Angebrochene Äste und angekippte Bäume könnten noch fallen. Zudem seien versperrte Waldwege ein sichtbares Zeichen, dass dort Gefahren noch nicht beseitigt wurden. Diese Hindernisse einfach zu übersteigen, sei gefährlich. Der bessere Weg führt zurzeit durch das offene Feld, um die schöne Aussicht zu genießen.

6 Wie ist die Lage für Pendler? Auch am Freitagmorgen mussten Pendler mit Störungen kämpfen. Im Laufe des Tages entspannte sich die Situation im Bahnverkehr allerdings. Auf der wichtigen ICE-Strecke von Frankfurt nach Köln rollten die Züge wieder. Die massiven Auswirkungen des Orkans waren aber noch lange deutlich spürbar. Es herrsche „außergewöhnlich hohes Reisendenaufkommen“, warnte die Bahn auf ihrer Internetseite. Eine Mitfahrt könne nicht garantiert werden. „Friederike“ hatte am Donnerstag weite Teile des Fernverkehrs lahmgelegt. Bahn-Pendler kamen zum Teil nur mit großer Mühe nach Feierabend zurück in den Westerwald. Die Züge, die noch fuhren, waren voll. Taxis wurden knapp. Wer sich dazu entschieden hatte, im Homeoffice zu arbeiten, lag richtig. Für das Wochenende erwartet die Bahn einen weitgehend normalen Verkehr.

Von unserer Redakteuren Susanne Willke und Markus Eschenauer