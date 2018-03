Nach Sperrung des Altbaus in Horressen: Aus Kita-Schock das Beste gemacht

Den 8. November 2017 wird Regina Günther vermutlich nie vergessen. Die Leiterin der Katholischen Kindertagesstätte St. Johannes Horressen tritt wie an jedem Werktag gegen 7 Uhr ihren Dienst an und ahnt nichts Böses. Nur wenige Minuten später klingelt ihr Telefon. „Wir haben keine Betriebserlaubnis mehr“, teilt Kita-Koordinatorin Katharina Klein der Erzieherin mit.

Das Horresser Pfarrheim diente vor Weihnachten einige Wochen lang als provisorische Kindertagesstätte. Die Leiterin der Kita St. Johannes, Regina Günther (hinten rechts), und ihre Kolleginnen machen das Beste aus der Ausnahmesituation.

Foto: Thorsten Ferdinand

Die Kindertagesstätte muss geschlossen werden. Grund ist ein baubiologisches Gutachten, das Schimmelbefall in dem Altbau attestiert. „Es gibt schönere Nachrichten“, stellt die 26-Jährige nüchtern fest.

Die nächsten Stunden werden hektisch: Die Eltern von insgesamt 60 Kindern müssen informiert werden, dass die Einrichtung an diesem Mittwoch geschlossen bleibt. Wie es in den nächsten Tagen weitergeht, ist zu Beginn unklar. Erst einmal muss sichergestellt werden, dass die Kinder kurzfristig alle betreut werden. Viele Eltern müssen zur Arbeit und können nicht ungeplant freimachen. Doch die Absprachen funktionieren erstaunlich schnell und gut. Nicht einmal eine Handvoll Kinder wird von ahnungslosen Eltern zur Kita gebracht. Die meisten haben früh genug von der Schließung erfahren, um ihre Kinder kurzfristig bei Großeltern oder Freunden unterbringen zu können. Die Solidarität unter den Betroffenen ist groß. Sie helfen sich gegenseitig und nehmen für den Tag teilweise auch noch Freunde und Spielkameraden ihrer eigenen Kinder auf.

Nach etlichen Telefonaten und den umgehend einberufenen Ortsterminen mit den zuständigen Behörden herrscht am Nachmittag Klarheit: Das städtische Kita-Gebäude in Horressen bleibt dauerhaft geschlossen. Es müsste zunächst grundlegend saniert werden, um wieder eine Betriebserlaubnis des Landesjugendamts zu erhalten. Zu teuer und zu aufwendig, entscheidet der Stadtrat einige Tage später und votiert mehrheitlich für einen Neubau.

Die Eltern werden an jenem Mittwochnachmittag gebeten, ihre Kinder nach Möglichkeit noch zwei Tage selbst zu beaufsichtigen. Falls das nicht möglich ist, wird eine provisorische Betreuung in der nahen Kita Waldschule bis zum Wochenende angeboten, die aber letztlich nur von ganz wenigen Eltern in Anspruch genommen wird. Ab dem 13. November wird die Kita St. Johannes dann auf zwei Standorte aufgeteilt: Die rund 35 Ganztagskinder können in der Kita Waldschule unterkommen, die etwa 25 Halbtagskinder werden bis Weihnachten im Horresser Pfarrheim betreut. Zu Beginn des neuen Jahres, wenn die neue Kita im Montabaurer Stadtteil Quartier Süd eröffnet ist, kann die Kita Waldschule dorthin umziehen, und die Kita St. Johannes kann das entsprechende Gebäude der Waldschule alleine nutzen. Bis zum Sommer soll auf dem Parkplatz im Horresser Ortskern dann eine Containersiedlung errichtet werden, die bis zur voraussichtlichen Fertigstellung eines Neubaus im Jahr 2020 als Kindertagesstätte dienen wird.

Für die Erzieherinnen der Kita St. Johannes heißt es nun: Kartons packen! Spielsachen müssen aus dem gesperrten Altbau geholt und auf die beiden provisorischen Kita-Standorte verteilt werden. Auch die Erzieherinnen teilen sich gemäß Personalschlüssel auf. Regina Günther pendelt als Springerkraft je nach Bedarf zwischen Pfarrheim und Waldschule.

Die Kinder nehmen die Situation gelassen auf, und auch die Erwachsenen machen das Beste daraus. „Wir arbeiten über mehrere Wochen eng mit einer anderen Kindertagesstätte zusammen“, freut sich die 26-jährige Dernbacherin über die gelungene Kooperation mit der Kita Waldschule. „Das erlebt man als Erzieherin normalerweise nur sehr selten im Alltag.“ Auch im Pfarrheim wird schon wenige Tage nach Sperrung des Altbaus eifrig gebastelt, gemalt und gepuzzelt. In den Bädern muss mit Toilettenaufsetzern für Kinder improvisiert werden, aber das sei ebenfalls kein großes Problem, ergänzt Regina Günther. „Wir können trotz der Ausnahmesituation eine gute Betreuung bieten.“

Eine Ausnahme ist auch die Arbeit, die zwischen Weihnachten und Neujahr anfällt, wenn die Kita eigentlich geschlossen ist. Die Erzieherinnen haben sich verabredet, um die Kartons für den Umzug vom Pfarrheim in die Waldschule zu packen. Auch viele Eltern haben ihre Hilfe angeboten. Fast alle haben sehr verständnisvoll reagiert, freut sich die Leiterin. Am Ende eines ereignisreichen Jahres überwiegt bei Regina Günther trotz des Stresses in den vergangenen Wochen die Erleichterung, dass es nun Planungssicherheit für die Zukunft der Kindertagesstätte gibt.

Von unserem Redakteur Thorsten Ferdinand