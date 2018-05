Ein in Rennerod lebender Syrer bleibt nach mehreren Polizeiansätzen in der Bahnhofstraße vorläufig in Gewahrsam. Das hat die Koblenzer Staatsanwaltschaft auf Anfrage unserer Zeitung mitgeteilt. Dem 36-jährigen Mann wird eine ganze Reihe von Straftaten vorgeworfen, unter anderem soll er Nachbarn und eigene Familienmitglieder angegriffen haben. Es gibt nach Untersuchungen in der Landesnervenklinik in Andernach allerdings Anzeichen, dass der Mann bei den Vorfällen nicht voll schuldfähig war, so die Koblenzer Ermittlungsbehörde weiter. Er wurde deshalb bis auf Weiteres in einer Klinik untergebracht.

Wie die Staatsanwaltschaft weiter berichtet, soll der Mann zwischen dem 1. und dem 10. Mai mehrmals durch Sachbeschädigungen und Körperverletzungen auffällig geworden sein. Mindestens zweimal soll der Beschuldigte, der seit ...

Lesezeit für diesen Artikel (258 Wörter): 1 Minute, 07 Sekunden

