Nach der Sanierung der insolventen Firma Emde Industrietechnik mit Hauptsitz in Nassau hat der Investor Deutsche Invest Mittelstand GmbH aus München die Geschäftsbereiche Bohrtechnik am Standort Nentershausen und Kellystangenproduktion am Standort Staßfurt/Sachsen-Anhalt übernommen. An beiden Standorten bleiben rund 200 Arbeitsplätze erhalten. Das teilt die Kanzlei Menold Bezler mit, die den Sanierungs- und Verkaufsprozess gesteuert und das Unternehmen in allen Rechtsfragen beraten hat.

Mitte August war bekannt geworden, dass circa 35 Mitarbeiter der Firma Emde aus den Kreisen Westerwald und Rhein-Lahn nicht von den neuen Investoren übernommen werden sollen. Stattdessen sollten sie über ...

Lesezeit für diesen Artikel (265 Wörter): 1 Minute, 09 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.