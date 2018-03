Nach Brand in Nauort: Jonah, der kleine Held

Seit Dienstagabend wird der zehnjährige Junge aus Nauort als Held gefeiert: Jonah Kleudgen hatte den Wohnhausbrand in der Petristraße zufällig auf dem Nachhauseweg entdeckt. Der Jugendfeuerwehrmann informierte ohne zu zögern seine Kollegen.

Jonah Kleudgen ist zehn Jahre alt und geht in die fünfte Klasse der IGS Selters. Erst seit sechs Monaten ist er Mitglied der Jugendfeuerwehr Nauorter Höhe und wird bereits als Held gefeiert.

Foto: Verena Hallermann

Der Jugendfeuerwehrmann informierte ohne zu zögern seine Kollegen. Seinem Einsatz ist es zu verdanken, dass die Löschfahrzeuge schnell vor Ort waren. Der Bewohner des Hauses, ein 72-jähriger Mann, konnte sich rechtzeitig aus den Flammen retten. Er blieb bis auf einen Schock unverletzt. Und Jonah? Der junge Mann hat im Gespräch mit unserer Zeitung erzählt, wie er den Brandabend erlebt hat.

Eigentlich kann er ja das ganze Aufsehen um seine Person nicht verstehen. Schließlich habe er doch nur seine Pflicht getan. Jonah sitzt mit seinen Eltern am Esstisch in ihrem Familienhaus in Nauort. Er wirkt etwas schüchtern, lächelt bescheiden, wenn es darum geht, dass er womöglich ein Menschenleben gerettet hat. Er war gegen 20 Uhr auf dem Nachhauseweg von einer Übung der Jugendfeuerwehr Nauorter Höhe. Der junge Mann geht die kurze Strecke von dem Feuerwehrhaus bis zu seinem Zuhause immer zu Fuß. Nur dieses Mal war etwas anders. Jonah bemerkte ein helles Flackern hinter den Fenstern des Hauses Nummer sieben in der Petristraße. „Da kam dann Qualm raus“, erzählt er. „Da bin ich dann sofort zurück zum Feuerwehrhaus gelaufen.“ Dort alarmierte er die Feuerwehrmänner, die den Notruf absetzten. Zu diesem Zeitpunkt war der 72-jährige Mann noch in dem brennenden Haus.

Am Tag nach dem Feuer zeigte sich das ganze Ausmaß.

Foto: Feuerwehr Ransbach-Baumbach

Jonah war dabei, als die ersten Feuerwehren eintrafen. Das Erdgeschoss stand zu diesem Zeitpunkt bereits in Flammen. Er erinnert sich, wie einer der Feuerwehrleute sofort an die Tür des Hauses klopfte und laut fragte, ob noch jemand drin wäre. Das war Michael Freisberg, der stellvertretende Wehrführer der Feuerwehr Nauort. Kurz darauf kam der Senior raus. Glücklicherweise unverletzt, nur völlig aufgelöst. Er wollte sofort wieder in das brennende Haus, sein Hab und Gut mit dem Feuerlöscher retten.

Die Freiwillige Feuerwehr Nauort und auch die Jugendfeuerwehr suchen noch Mitglieder. Informationen gibt es unter www.feuerwehr-nauort.info

Einer der Einsatzkräfte vor Ort war der Vater des kleinen Helden. Daniel Kleudgen ist der Vorsitzende des Fördervereins der Feuerwehr Nauort und schon seit seinem 16. Lebensjahr aktiv dabei. „Es ist zum Glück nichts passiert. Wichtig war es vor allem, die angrenzenden Wohnhäuser zu schützen“, sagt Kleudgen. „Wenn das nachts passiert wäre und das keiner bemerkt hätte, wäre das wahrscheinlich anders ausgegangen.“ Er ist stolz auf seinen Sohn. Für ihn sei es selbstverständlich gewesen, hinzuschauen und sofort zu helfen. Aber immer mehr Menschen würden heutzutage wegschauen oder abgelenkt von Smartphone und Co. durch die Straßen laufen.

Für Jonah ist der Papa ein echtes Vorbild. Er möchte später auch mal bei der großen Wehr mitmachen, erzählt er. Dafür muss er aber noch ein paar Jahre warten. Seit sechs Monaten ist Jonah Mitglied in der Jugendfeuerwehr Nauorter Höhe, zu der junge Leute aus den Orten Nauort, Caan, Sessenbach, Alsbach und Wirscheid gehören. Durch eine Werbeaktion in seiner Schule ist er auf die Idee gekommen, erzählt er. Derzeit besucht er die fünfte Klasse der Integrierten Gesamtschule (IGS) Selters, nimmt alle zwei Wochen an den theoretischen und praktischen Übungen der Jugendfeuerwehr teil, ist Mitglied im Musikverein Nauort und spielt Posaune. Die Jugendfeuerwehr macht ihm besonders Spaß, erzählt er. Das Löschen, die Technik – und natürlich das Retten von Leben.

Am Tag nach dem Großbrand war der kleine Mann erst mal ziemlich durch den Wind. Die Aufregung bis spät in die Nacht hatte ihn doch in bisschen mitgenommen, erzählt Mutter Nicole Kleudgen. Ihr ältester Sohn wird bald 16 Jahre alt. Auch er will dann aktiv die Feuerwehr unterstützen. Keine einfache Situation für die Mutter, beide Kinder und ihren Ehemann aktiv in der Feuerwehr zu wissen. Doch zumindest die Nachbarn können ruhig schlafen. Weil sie wissen, dass Familie Kleudgen immer ein wachsames Auge haben.

Von unserer Redakteurin Verena Hallermann