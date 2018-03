Nach Absetzung der Fraktionsvorsitzenden: Dicke Luft in der Montabaurer SPD

In der Montabaurer SPD herrscht dicke Luft: Nachdem die langjährige Fraktionsvorsitzende im Stadtrat, Christa Stendebach, gegen ihren Willen durch Hans-Georg Wörsdörfer ersetzt wurde, erhebt sie schwere Vorwürfe gegen ihre Parteifreunde.

Harald Birr ist Vorsitzender des SPD-Ortsvereins Montabaur. Er wurde im Herbst in diesem Amt bestätigt. Zudem gehört er der SPD-Stadtratsfraktion an. Christa Stendebach ist seit den 80er-Jahren Mitglied des Montabaurer Stadtrats und stand die vergangenen zwölf Jahre an der Spitze der SPD-Fraktion. Fotos: privat/Metternich

Auf Veranlassung des Ortsvereinsvorsitzenden Harald Birr sei sie „in einer feigen Absprache“ und hinter ihrem Rücken abgesetzt worden, so Stendebach in einer persönlichen Stellungnahme. Die Kommunalpolitikerin verkündete deshalb ihren Austritt aus der SPD-Fraktion, „denn mit einem solchen intriganten Männerbund kann und will ich nicht zusammenarbeiten“.

Die Abwahl der langjährigen Vorsitzenden erfolgte in der Fraktionssitzung der Sozialdemokraten am 29. Januar – und zwar einstimmig, wie Harald Birr betont. Stendebach selbst war in der Sitzung nicht anwesend. Sie beschuldigt Birr und die beteiligten Parteifreunde, sie noch nicht einmal angehört zu haben. Man habe ihr lediglich mitgeteilt, dass man für „frischen Wind“ in der SPD-Fraktion sorgen wolle, berichtet Stendebach im Gespräch mit unserer Zeitung. Weitere Gründe für die Ablösung nach zwölf Jahren an der Fraktionsspitze seien ihr nicht genannt worden. Solidarisch mit der abgewählten Vorsitzenden zeigte sich lediglich Runald Herbertz, der sein Mandat im Umweltausschuss niederlegte.

Harald Birr bedauert den Austritt der erfahrenen Kommunalpolitikerin aus der SPD-Fraktion. Er habe Stendebach persönlich gebeten, „in unserem Team zu bleiben“, so der Ortsvereinsvorsitzende. Der Wechsel an der Fraktionsspitze sei schon länger geplant gewesen. Christa Stendebach habe man am 15. Januar hierüber informiert, berichtet Birr. Zu den Gründen der Absetzung wollte der Ortsvereinsvorsitzende gegenüber unserer Zeitung aber keine weitere Stellungnahme abgeben.

Es ist gleichwohl ein offenes Geheimnis, dass es in den vergangenen Monaten mehrfach abweichende Meinungen in der SPD-Fraktion gab. Insbesondere in der Diskussion um den inzwischen beschlossenen Neubau der Kita Horressen kam es zu Konflikten. Während sich Stendebach mehrmals vehement für die Sanierung des Altbaus ausgesprochen hatte, forderte Birr schon seit geraumer Zeit einen Neubau. Erst nach Veröffentlichung des Schimmelgutachtens, das eine Schließung des Altbaus zur Folge hatte, votierte auch Stendebach für einen Neubau.

Der Horresser Ortsvorsteher Guido Fuchs (FWG-Fraktion) warf Stendebach in den vergangenen Monaten mehrfach vor, nur die Interessen der Kernstadt zu vertreten, während sich der Rest der SPD-Fraktion verstärkt für die Belange der Stadtteile einsetzte. Ob diese inhaltlichen Differenzen letztlich zur Ablösung Stendebachs führten, blieb allerdings offen. Man habe mit ihr kein Gespräch über den inhaltlichen Kurs in der Fraktion geführt, kritisiert Stendebach.

Christa Stendebach ist schon seit 35 Jahren SPD-Mitglied und fast genauso lange im Stadtrat. Von ihren Montabaurer Parteifreunden ist sie nunmehr sehr enttäuscht. „Die Umgangsweise finde ich unanständig. Meine Auffassung von Sozialdemokratie sieht anders aus“, ärgert sie sich. Sie wolle aber trotz ihres Austritts aus der Fraktion weiterhin Mitglied des Stadtrats bleiben, denn die Wähler hätten ihr ein deutliches Mandat gegeben. „Die Arbeit für die Stadt ist mir weiterhin wichtig“, so die SPD-Politikerin abschließend.

Von unserem Redakteur Thorsten Ferdinand