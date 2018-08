Der Prozess um den Überfall am 31. Juli 2017 auf eine Spielothek in Westerburg, soweit es sich nicht um eine fingierte Sache handelte, bleibt spannend: Während der Kassierer weiterhin vehement eine Tatbeteiligung abstreitet, hat sich ein Zeuge aus der Justizvollzugsanstalt Wittlich gemeldet, der behauptet, der Angestellte habe ihn vor der Tat anheuern wollen. Doch was ist seine Behauptung wert? Eine Frage, auf die das Schöffengericht unter Vorsitz von Richter Ralf Tries bislang noch keine Antwort finden konnte, da die Vernehmung des JVA-Insassen verschoben werden musste.

„Die behandeln mich, als wäre ich bei der Tat dabei gewesen“, beklagte sich der Spielhallenangestellte noch in der Tatnacht bei seiner Vorgesetzten. Die empfahl ihm später, dass er sich einen ...

Lesezeit für diesen Artikel (657 Wörter): 2 Minuten, 51 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.