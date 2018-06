Im Tierheim Asociatia Freelife im rumänischen Satu Mare an der Grenze zu Ungarn verhalten sich die mehr als 500 Hunde trotz ihrer Schicksalsschläge sehr sozial untereinander, sie sind größtenteils gutmütig und an Menschen gewöhnt. Die Pflegerinnen versorgen die Tiere mit Futter, und gehen jeden Tag zu jedem einzelnen Vierbeiner, schenken ihm ihre Zuneigung. Damit dieser herzliche Umgang mit den Tieren auch künftig so stattfinden kann, unterstützen Hannah und Gerlinde Dany aus Härtlingen diese Einrichtung. Bepackt mit Tiernahrung, Decken, Putzmittel und was eine Hundepflege sonst noch so benötigt, machten sie sich kürzlich auf den Weg nach Rumänien.

„Die meisten Hunde, die in diesem Tierheim leben, wurden in der Stadt oder im Umland gefunden“, berichtet Gerlinde Dany. Viele davon wurden von einem Auto angefahren und achtlos liegen gelassen. ...

Lesezeit für diesen Artikel (340 Wörter): 1 Minute, 28 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.