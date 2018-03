Musiker aus Holler haben das Rezept für gute Konzerte: Ratatouille schmeckte den Zuhörern

Was kommt heraus, wenn man vier außergewöhnliche Orchester mit jeder Menge anspruchsvoller Musik, einer spannenden Moderation und packender Licht- und Tontechnik in einen Topf wirft? Ratatouille! Zumindest beim Musikverein Holler, denn unter diesem Motto gab man dort das erste von vier Neujahrskonzerten. Dass sie das Rezept für gelungene Konzerte kennen, haben die Hollerer Musiker auch dieses Mal unter Beweis gestellt.

Eröffnet wurde der Abend vom Vororchester unter der Leitung von Franziska Tophofen, das für Partystimmung sorgte. Zwischendurch hatte „das ganz junge Gemüse“, die Kindern der musikalischen Früherziehung ihren Auftritt, bevor die bekannte Melodie des Films „Jurassic Park“ dem Vororchester großen Applaus einbrachte. Das Ausbildungsorchester bildet die nächste Stufe der großartigen Jugendarbeit des Musikvereins.

Unter dem Dirigat von Stefan Weidenfeller präsentierten die Kinder und Jugendlichen ebenfalls eine Zusammenstellung aus Filmmusik und Partyhit, mit der sie alle Zuhörer für sich gewinnen konnten. Den Höhepunkt der jungen Ensembles ist das Jugendorchester, das seit letztem Jahr von Marcus Müller dirigiert wird, an diesem Abend allerdings unter ihrer vorherigen Dirigentin Carolin Arndt spielte. In „Flight“ ließen sie das Publikum bei fesselnden Klängen durch die Wolken sausen. Dem Namen des Medleys „Highlights from Ratatouille“ machten sie alle Ehre, und mit Melodien von Queen rockten sie die ganze Halle, sodass sie nicht ohne eine Zugabe in die Pause gehen durften.

Zum Beginn der zweiten Hälfte gewann Leonie Stahlberg in ihrer Moderation einen lang ersehnten Preis für ihre Kochkünste. Während sie im ersten Teil zwischen den Stücken noch als Hilfsköchin unter einem unbarmherzigen Chef zu kämpfen hatte, konnte sie sich nun ganz ihrem Restaurant widmen. Da gab es viele Anlässe zum Feiern, denen das Sinfonische Blasorchester mit dem Medley „Generation Golf“ und den schwungvollen Rhythmen von „Caribbean Hideaway“ die gebührende Stimmung widmete. Anschließend unternahmen die Musiker mit der Köchin eine Reise quer durch die englische, französische und italienische Küche. Angeführt wurden sie von ihrem Dirigenten Ulrich Reifenrath, der das SBO seit letztem Sommer leitet.

Während „Lincolnshire Posy“ mit den Klängen britischer Volkslieder aufwartete, sorgte die Interpretation des Musicals „Die Schöne und das Biest“ für eine märchenhafte Stimmung. Auch den bekannten „Florentiner Marsch“ brachten die Musiker kunstvoll auf die Bühne und kombinierten die Marschmusik geschickt mit den flinken Zwischenmelodien. Einen Höhepunkt setzte das Ensemble mit Sängerin Theresa Keller und dem Hit „Don't stop believin'“ von Journey. Den tosenden Applaus beantworteten die Musiker mit „Irgendwas bleibt“ von Silbermond als Zugabe, zu dem Keller erneut ihre Stimme erklingen ließ. Zum Abschluss hielt es keinen der begeisterten Zuhörer auf den Stühlen, und der Applaus wollte auch nach der zweiten Zugabe nicht abreißen.

