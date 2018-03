Müssen Gartenhäuschen wieder abgerissen werden? Stadtrat Montabaur entscheidet

Fast 20 Gartenhäuschen und Holzunterstände, die im Montabaurer Stadtteil Horressen ohne Baugenehmigung errichtet wurden, beschäftigen derzeit die Kommunalpolitik. Der Stadtrat muss entscheiden, ob die Häuschen stehen bleiben dürfen, oder ob sie abgerissen werden müssen.

Im Horresser Baugebiet „Hemchen“ wurden auf einer feuchten Wiese 20 Gartenhäuschen und Unterstände errichtet, von denen lediglich zwei offiziell genehmigt sind.

Foto: Thorsten Ferdinand

Was passiert mit den illegal errichteten Gartenhäuschen und Unterständen in Montabaur-Horressen? Abriss oder kein Abriss? Die dritte Möglichkeit wäre, einen Bebauungsplan aufzustellen, der zumindest einen Teil der Unterstände nachträglich legalisiert. Dies wäre die favorisierte Lösung der meisten Stadtratsmitglieder, denn in diesem Fall müssten wohl nur einige Hütten verändert oder zurückgebaut werden. Zukünftige Gartenhäuschen und Unterstände müssten dann aber dem Bebauungsplan entsprechen.

Die Häuschen befinden sich auf einer Grünfläche im Baugebiet "Hemchen". Auf der feuchten Wiese neben den Wohnhäusern waren derartige Hütten eigentlich aus Naturschutzgründen ausgeschlossen. So sah es zumindest der Bebauungsplan aus dem Jahr 1980 vor. Im Laufe der Jahre entstand dort allerdings schleichend eine Art Kleingartensiedlung. Nachdem die ersten Grundstückseigentümer ein Gartenhäuschen errichtet hatten, taten es ihnen im Laufe der Jahre immer mehr Nachbarn gleich. Die Bauabteilung im Montabaurer Rathaus zählt dort mittlerweile 20 Häuschen und Unterstände, von denen lediglich zwei ordnungsgemäß genehmigt wurden.

Wo kein Kläger, da kein Richter: Dieses bekannte Sprichwort traf auch auf die Gartenhäuschen in Horressen zu. Jahrelang beschwerte sich niemand über die Bauwerke. Der Verstoß gegen den Bebauungsplan fiel deshalb nicht auf. Das änderte sich zu Beginn des Jahres: In einer privaten Anzeige wurde die Errichtung illegaler Gartenhäuser auf privaten Grünflächen beanstandet. So kam das gesamte Verfahren in Gang.

Sowohl im Horresser Ortsbeirat als auch im Montabaurer Stadtrat wurde das Thema kontrovers diskutiert. Nur eine Minderheit der Kommunalpolitiker vertrat dabei die Ansicht, dass die Hütten alle abgerissen werden sollten. Die Mehrheit sprach sich dafür aus, einen Bebauungsplan aufzustellen, der zumindest einen Teil der Bauwerke nachträglich legalisiert.

Die Details müssen nun erarbeitet werden. Die Bauabteilung im Rathaus schlägt vor, Größe und Anzahl der Hütten zu begrenzen. Demnach sollte die Grundfläche der Hütten nicht größer als 25 Quadratmeter sein. Das Einbauen von Toiletten oder Duschen soll verboten werden, und auch die Höhe der Bauwerke soll begrenzt werden. Nicht zuletzt schlägt die Verwaltung vor, nur eine Hütte pro Grundstück zu erlauben und die Mindestgröße eines Grundstücks auf 500 Quadratmeter festzulegen. In ähnlicher Weise regelte die Stadt die nachträgliche Legalisierung unrechtmäßig erbauter Gartenhäuschen in der Eichendorffstraße. Eine Verjährung gibt es bei derartigen Vergehen übrigens nicht: Wer gegen geltendes Baurecht verstoßen hat, muss auch nach Jahrzehnten noch befürchten, dass der Abriss angeordnet wird. Ob das auch einige Eigentümer in Horressen trifft, wird sich in den nächsten Monaten zeigen.

Von unserem Redakteur Thorsten Ferdinand