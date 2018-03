Müschenbacher Meilerfest ist Beweis für aktive Dorfgemeinschaft

Die Luft riecht angenehm nach Holz und Waldboden, auf der Paul-Schmidt-Bühne unterhalten heimische Chöre, Bands und Musikkapellen, an langen Tischen sitzen jede Menge fröhliche Menschen zusammen und genießen die Atmosphäre in der freien Natur: Am Freitagabend wurde in Müschenbach das beliebte Meilerfest eröffnet.

Müschenbach – Die Luft riecht angenehm nach Holz und Waldboden, auf der Paul-Schmidt-Bühne unterhalten heimische Chöre, Bands und Musikkapellen, an langen Tischen sitzen jede Menge fröhliche Menschen zusammen und genießen die Atmosphäre in der freien Natur: Am Freitagabend wurde in Müschenbach das beliebte Meilerfest eröffnet.

Bis zum 5. August ist auf dem aufwendig gestalteten Festgelände unterhalb des Sportplatzes täglich ein abwechslungsreiches Programm angesagt. Im Zentrum raucht währenddessen der Holzkohlemeiler, den Köhler Günter Birkelbach, VG-Bürgermeister Peter Klöckner und Schirmherr Gisbert Kempf am Eröffnungsabend befeuerten. Zuvor hatten die gastgebenden Chöre (Männerchor, Singing Kids, Young Voices, Mixed Allegro Singers und Happy Voices) innerhalb des MGV 1926 Müschenbach die vielen Besucher, die sich das Spektakel trotz Gewitter nicht entgehen ließen, mit Liedern über die Tradition der Köhlerei, die Heimat und die Natur begrüßt.

Damit dieses zehntägige, traditionsreiche Fest überhaupt alle vier Jahre durchgeführt werden kann, braucht es zahlreiche Helfer, die sich uneigennützig und ehrenamtlich in den Dienst der Allgemeinheit stellen – sowohl vor, während als auch nach der Veranstaltung. Dieter Orthey, Vorsitzender des Festausschusses, zeigte sich erfreut über die positive Resonanz aus weiten Teilen der Müschenbacher Bevölkerung. Die Forstverwaltung, Vereine, Privatleute und Unternehmen hätten das Vorhaben in den vergangenen Wochen und Monaten unterstützt.

„Das Meilerdorf musste – teils unter widrigen Wetterbedingungen – aufgebaut, das Bühnenprogramm zusammengestellt, Anträge mussten gestellt, Tausende Telefonate geführt und der Dienstplan für die zehn Festtage erstellt werden. Es haben so viele mit angepackt. Besser hätte es nicht laufen können“, lobte Orthey die Vorbereitung. Noch bis zum 5. August werden wieder etliche Meilerfans unzählige Stunden opfern, um zu zapfen, zu kellnern, Kuchen zu backen oder zu grillen. Zu dieser aktiven Gemeinschaft und auch zum aktiven Chorleben des MGV gratulierte Bürgermeister Klöckner den Müschenbachern. Das Meilerfest verkörpere elementare Dinge: Wärme, Feuer, Energie. Den Organisatoren wünschte er einen tollen Festverlauf, damit sich der riesige Aufwand lohne.

Wie tief das Meilerfest inzwischen in der Gemeinde verwurzelt ist, machte auch Ortsbürgermeister Bernd Kolodziej deutlich. Er beobachte, dass alter Brauchtum wieder an Bedeutung gewinne. „Das Unverfälschte verschafft in einer zunehmend hektischen Zeit Erholung und Ablenkung vom Alltag.“ Schirmherr Kempf fand anerkennende Worte sowohl für das Ambiente als auch den Einsatz der Helfer. Jens Geimer, Geschäftsführer der Westerwald-Brauerei und an diesem Abend Stellvertreter aller Geschäftspartner des Meilerfestes, nannte die Veranstaltung „außergewöhnlich für den gesamten Westerwald“. Viele gute Segenswünsche überbrachten die beiden Pfarrer Pater Guido Dupont und Benjamin Schiwietz, die sich außerdem über die Naturverbundenheit des Festes freuten. Zum Programm am Eröffnungstag gehörte auch der Fassanstich durch Gambrina Petra Schnell und Ortschef Kolodziej. Zur musikalischen Unterhaltung trugen zudem der Musikverein Herschbach und der Spielmannszug Wirges bei. Beim großen Zapfenstreich sorgte der Fackelzug der Freiwilligen Feuerwehr Müschenbach für die passende Illuminierung.

Von unserer Redakteurin Nadja Hoffmann-Heidrich