Auf der einen Seite Feuer, Rauch und Action, auf der anderen Seite Gebete, Ruhe und der Glaube. Kaplan Steffen Henrich ist 33 Jahre alt und Priester in der katholischen Pfarrei St. Peter Montabaur. Er brennt jedoch nicht nur für seinen Glauben, sondern auch für die Freiwillige Feuerwehr in Montabaur. „Die Leute gucken schon doof, wenn ich sage, dass ich Priester bin. Noch überraschter schauen sie, wenn ich in meinem Priesterhemd zum Feuerwehreinsatz komme“, sagt Henrich lachend. Scherze über seine Tätigkeit gebe es natürlich immer, aber der Kaplan hofft, dass Gott bei allen Menschen mit dabei ist und nicht nur bei ihm: „Es gibt Leute, die sagen dann, jetzt kann nichts mehr schiefgehen. Darauf antworte ich dann immer, guckt euch mal einen Spielfilm über ein Flugzeugunglück an, in jedem Film sitzt ein Priester oder eine Nonne mit an Bord. Ich glaube nicht, dass ich eine Garantie bin, dass alles gut geht.“

Aktiv ist Henrich schon seit seiner Kindheit, damals noch in seiner Heimat Frankfurt-Schwanheim. Dort ist er auch heute noch Mitglied in der Feuerwehr und fährt an seinem einzigen freien Tag ...

Lesezeit für diesen Artikel (585 Wörter): 2 Minuten, 32 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.