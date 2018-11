Auch in Montabaur ist die Diskussion um Straßenausbaubeiträge voll entbrannt: Mehrere Anlieger der Waterloo- und der Kaiserstraße kämpfen juristisch gegen die Gebührenbescheide der Verwaltung. Sie sind der Meinung, dass der Anliegeranteil an den Kosten in zweifacher Hinsicht zu hoch ist: Zum einen sei die Menge des Anliegerverkehrs in den mittlerweile sanierten Straßen zu hoch angesetzt worden, zum anderen sei die Stadt für die gestiegenen Baukosten verantwortlich, weil sie die Maßnahme über Jahre hinausgezögert habe. Die Zeche zahlen nun die Grundstückseigentümer.

Einer der Betroffenen ist Josef Peter Schmidt, der Eigentümer eines Eckgrundstücks in den beiden Straßen ist. Er fordert von der Landespolitik die sofortige Abschaffung der Ausbaubeiträge – und zwar rückwirkend ...

Lesezeit für diesen Artikel (761 Wörter): 3 Minuten, 18 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.