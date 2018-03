Mönche öffnen für einen Tag ihr Kloster

Über ungewöhnliche und seltene Einblicke können sich Besucher der Abtei Marienstatt am Samstag, 2. Juni, freuen. Denn anlässlich des 800. Geburtstag des Klosters laden die dort lebenden Zisterziensermönche zu einem Tag der offenen Tür ein – und gewähren den Gästen dabei auch Zutritt in solche Bereiche, die eigentlich zur Klausur gehören und damit für die Öffentlichkeit unzugänglich sind.

Der Tag beginnt um 9.30 Uhr mit einem geistlichen Wort in der Basilika, um 10 Uhr starten die Führungen. Neben Kirche und Treppenhaus des Klosters können die Besucher dann unter anderem den Kreuzgang, das Refektorium, die Bibliothek, den Kurfürstensaal und den Klostergarten besichtigen. Führungen werden bis zum späten Nachmittag angeboten. Um 12 Uhr wird die große Rieger-Orgel in einer Meditation zu hören sein. Daneben gibt es eine Filmpräsentation in der Annakapelle, eine Videoführung im alten Buchladen, Führungen im Kräutergarten, auf dem neuen Rundweg entlang der Nister, zum mittelalterlichen Dachschieferbergwerk der Abtei, das in der Gemarkung Limbach liegt, sowie im Turbinenhaus des Klosters.

Eine „Eselsschule“ und ein großer (Bücher-)Flohmarkt rund das Programm genauso ab wie spezielle Angebote im Brauhaus. Für die Gäste gibt es ein reichhaltiges Verpflegungsangebot, unter anderem nach mittelalterlichen Klosterrezepten. Für die musikalische Unterhaltung sorgt das Marienstatter Blasorchester. Mit der Vesper der Mönche um 16.30 Uhr endet der Tag. Größere Gruppen (ab zehn Personen) werden gebeten, sich für Klosterführungen vorab anzumelden per E-Mail an gast@abtei-marienstatt.de oder unter Telefon 02662/953 52 55.