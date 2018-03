„Historica des Leidens und Sterbens unseres Herrn und Heilandes Jesu Christi nach dem Evangelisten St. Matthäus“. Dieses geistliche Werk von Heinrich Schütz (1585–1672) suggerierte den Zuhörern in St. Peter in Ketten in Montabaur am Sonntagnachmittag eine vorgezogene Karfreitagsliturgie. Die Leidensgeschichte Jesu zeichnete das Ensemble „vox animata“, das unter der Leitung von Robert Göstl steht, in einem A-cappella-Gesang nach, wie er nicht besser intoniert werden kann. Robert Göstl ist Professor für Chorleitung an der Musikhochschule Köln und einer der anerkanntesten und profiliertesten Chorleiter Deutschlands. Mit seinen Sängerinnen und Sängern zelebrierte er am Sonntag Chorgesang wie Orgelklang. Die Zuhörer waren von der geistlichen Stunde in St. Peter in Ketten zutiefst beeindruckt.

Die Matthäus-Passion gilt als die farbigste und lebendigste der Passionen von Heinrich Schütz. Diese Lebendigkeit findet sich nicht zuletzt in den Chören des Werkes wieder. Das Ausnahmeensemble „vox animata“, das ...

Lesezeit für diesen Artikel (240 Wörter): 1 Minute, 02 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.