Mit einer Flasche voll Amphetamin ist er durch die Gegend gefahren und war dazu noch selber im Drogenrausch. In diesem Zustand geriet ein 33-jähriger Deutsch-Russe rein zufällig in eine Polizeikontrolle bei Heiligenroth. Und das auch nur, weil er sich verfahren hatte. Nun muss der aus Kasachstan stammende Mann für zwei Jahre ins Gefängnis. So urteilte Richter Ralf Tries vor dem Amtsgericht Montabaur und verhängte dieses Strafmaß sehr bewusst und ohne Bewährung. „Wenn sich jemand in ein solches Netzwerk einbinden lässt, muss der Staat reagieren“, so Tries.

In Handschellen, bewacht von zwei Polizeibeamten wird der Angeklagte in den Gerichtssaal geführt. In dem Augenblick fängt eine ältere Frau im Zuschauerraum an zu schluchzen. Zwei jüngere Frauen ebenfalls. Der ...

