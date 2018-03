Mit Roy Blacks Partnerin Anita auf Du und Du: Westerwälderin seit Jahrzehnten mit norwegischem Star befreundet

Am 3. März 1961 erblickte Anita Hegerland als ältestes von drei Kindern in Sandefjord, einer kleinen Stadt am Oslofjord, das Licht der Welt. In weniger als einem Jahrzehnt war sie in ganz Norwegen als „unser kleiner Liebling“ bekannt. Entdeckt wurde Anita 1968 auf einer Weihnachtsfeier in Sandefjord. Der Weihnachtsmann ermunterte die Kinder, ein Lied vorzusingen. Anita sprang auf die Bühne und sang sich auf Anhieb in die Herzen der Zuschauer. Der Weihnachtsmann entpuppte sich als der Entertainer und Songwriter Fredrik Friis-Olsen, der Anita zu Probeaufnahmen einlud.

Ein halbes Jahr später veröffentlichte Anita in Norwegen ihre erste Single und bald ihre erste Langspielplatte. Schlag auf Schlag folgten weitere, allesamt erfolgreiche Tonträger mit Rekordumsätzen. Besonders bekannt wurde „Du skulle kjøpe deg en tyrolerhatt“, das deutsche „Ich kauf mir lieber einen Tirolerhut“. Bald hatte sie auch in Schweden Erfolg.

Von Anfang an wurde Anita von ihrer Mutter Thurid auf allen Reisen und zu allen Auftritten begleitet. Auch in Deutschland, wo Anita 1971 an der Seite des unvergessenen Roy Black „Schön ist es auf der Welt zu sein“ sang, den „Goldenen Löwen“ und die „Goldene Schallplatte“ bekam und sich mit dem Song 18 Wochen in den Top Ten hielt. 1972 gingen Anita und Roy Black gemeinsam mit den Fischerchören auf große und sehr erfolgreiche Deutschlandtournee. Neben ihrer Gesangskarriere spielte Anita von 1971 bis 1973 an der Seite von Roy Black, Chris Roberts, Uschi Glas oder Rudi Carrell in drei Spielfilmen mit.

1984 kam es zu einer ersten Begegnung mit dem britischen Komponisten und Instrumentalisten Mike Oldfield. Als er ein Konzert in Norwegen gab, überreichte Anita ihm ein Demoband mit ihren Songs. Ein Jahr später meldete er sich, um mit ihr ein Videosingle, „Pictures in the Dark“, aufzunehmen. Bald waren Anita und Mike auch privat ein Paar. In der gemeinsamen Zeit mit Mike trat Anita in europäischen Konzerthallen vor bis zu 30.000 Zuschauern auf und war zu Gast in den größten Fernsehshows Europas.

1991 trennte sich das Paar, und Anita zog 1992 mit ihren beiden Kindern in ihre norwegische Heimat zurück. 1994 erschien Anitas Solo-Album „Voices“, 2011 ihre CD „Starfish“. 2016 stellte sie in Deutschland nicht nur ihr neues Album vor, sondern präsentierte in der Stefanie-Hertel-Show gemeinsam mit ihrer jüngeren Tochter Kaja eine neue Version des Riesenhits „Schön ist es auf der Welt zu sein”.