Joachim Fuhrländer, Windkraftpionier aus Waigandshain, startet wieder neu durch. In China wurde ein Joint Venture mit insgesamt 30 Ingenieuren gegründet. Das Unternehmen nennt sich übersetzt „Fuhrländer China Wissenschaft und Technik für erneuerbare Energie“. Geschäftsführer ist der junge Ingenieur Jian Li Ma. Die Ingenieure arbeiten in der Gruppe Beijing Intelligent Power zusammen und haben ein erstes Komplettsystem zur autarken Energieversorgung von Kommunen in Afrika entwickelt. Es besteht aus Windkraftanlage, Solarpanels, 24-Stunden-Batteriespeicher und einem neuen Steuerungssystem, das auch zur Wasserförderung, Wasserentsalzung und Wasserreinigung eingesetzt werden kann. Im November sollen in Ghana die ersten Anlagen errichtet werden – ohne Kraneinsatz, denn das gilt als einer der Vorteile des entwickelten Systems.

Die Idee zu diesem Projekt kam von Joachim Fuhrländer. „Afrika muss dringend ausgebaut werden, und zwar mit erneuerbarer Energie, denn sonst hält das Klima auf der Erde nicht durch, und ...

Lesezeit für diesen Artikel (551 Wörter): 2 Minuten, 23 Sekunden

