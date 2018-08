Am Ortsausgang in Astert steht seit Freitag eine Bank, die müden Spaziergängern nicht nur Rast, sondern auch eine Mitfahrgelegenheit bieten kann. Ein Haltestellenschild mit dem Daumen-im-Wind-Symbol weist sie als Mitfahrbank aus. Die Idee hatte Jörg Deimling, bei dem auch die alleinige Durchführung lag. Er hat eine gebrauchte Bank restauriert, in frischem Asterter Blau gestrichen und zusammen mit der Beschilderung aufgestellt. „In einigen Gemeinden gibt es solche Mitfahrbänke bereits“, erklärte Deimling, „von diesem Beispiel habe ich mich anregen lassen.“

„Oft fahren Autos mit einer Person im Minutenabstand Richtung Hachenburg, um sich dann auf dem Supermarktparkplatz wieder zu treffen“, hat Deimling beobachtet. Hinzu käme, dass die Busverbindungen in der Region ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.