600 Jahre alt und trotzdem jung: So präsentiert sich die Ortsgemeinde Merkelbach im Jubiläumsjahr. Als Beweis für die Zukunftsfähigkeit gab's im vergangenen Jahr die Goldmedaille im Landeswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“/Kategorie Sonderklasse und den Sonderpreis „Demografie Dorferneuerung“. Viele Familien mit Kindern sind in den vergangenen Jahren zugezogen. Aber auch die Älteren wurden nicht vergessen: Im Marjanns-Haus ist eine Wohngemeinschaft für Senioren entstanden. Bis zu acht Menschen können in dem umgebauten Bauernhaus leben, wenn es ganz ohne Unterstützung nicht mehr geht. Die Dorfgemeinschaft, engagierte Nachbarn und Pflegekräfte helfen den Bewohnern – wenn gewünscht.

Darüber hinaus gibt es in der Gemeinde beispielsweise noch einen gut funktionierenden Dorfladen, eine Kneipe, etliche weitere Begegnungsstätten, die Bücherstube, ein gut gepflegtes Sportgelände mit angrenzender Grillhütte, ein Dorfcafé und ...

Lesezeit für diesen Artikel (319 Wörter): 1 Minute, 23 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.