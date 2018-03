Mehr als 1200 Einsätze für die Wäller Wehren: Immer häufiger Menschenleben in Gefahr

„Menschenleben in Gefahr“ sind immer häufiger bei Einsätzen der Feuerwehr. Das machte Kreisfeuerwehrinspekteur Axel Simonis bei der Jahresversammlung der Wehrleiter und Wehrführer in Niederahr deutlich.

Ein Großeinsatz für die Wehren Westerwald: Die neue Drohne des Westerwaldkreises half den Feuerwehrleuten dabei, einen Überblick über den Brand des Reifenlagers in Ransbach-Baumbach zu gewinnen.

Foto: Feuerwehr

„Wir verzeichnen bei der Zahl der Alarmierungen mit diesem Einsatzgrund 2017 eine erhebliche Steigerung von 35 Prozent", berichtet Simonis. Die Westerwälder Feuerwehren wurden im vergangenen Jahr insgesamt 34 Mal mit dem Stichwort „Feuer mit Menschenleben in Gefahr“ und 63 Mal mit „Technische Unfallhilfe mit Menschenleben in Gefahr“ zum Einsatz gerufen.Insgesamt wurden bisher für das Jahr 2017 von der Integrierten Leitstelle in Montabaur 1148 Alarmierungen (ohne Nachalarme) dokumentiert. Das ist eine leichte Steigerung zum Vorjahr um 20 Alarme.

Da die Statistik aber noch nicht vollständig ist, meinte Simonis: „Wir dürfen aber getrost davon ausgehen, dass die Gesamtzahl der Einsätze mit Nachalarmierungen im Westerwaldkreis bei mehr als 1200 liegt. Gottseidank blieben wir aber auch im vergangenen Jahr von Katastrophen und wirklichen Großschadenslagen – sehen wir einmal von dem Großbrand des Reifenlagers in Ransbach-Baumbach, bei dem glücklicherweise keine Personen zu Schaden kamen, ab – verschont.“

Sehr stark wurden die Feuerwehren im vergangenen Jahr auch bei der Vermisstensuche gefordert, berichtete Landrat Achim Schwickert. Und zwar nicht nur im Kreis selbst, sondern auch in der Nachbarschaft. Die sogenannte Informations- und Kommunikationsgruppe des Kreises kam 2017 18 Mal zum Einsatz: bei 14 Vermisstensuchen (davon 5 im Kreis Altenkirchen) sowie 4 Großbränden beziehungsweise -veranstaltungen.

Gebannt lauschten die Westerwälder Feuerwehr-Führungskräfte und ihre Gäste dem Vortrag von Christian Heine (vorne rechts) über den Großbrand in Ransbach-Baumbach.

Foto: Markus Müller

Weiterhin berichtete der Landrat über den Ausbau des sich bewährenden Wechsellader-Systems: Bei der Feuerwehr Rennerod wurde ein dritter Standort eingerichtet. Mit der Beschaffung von zwei neuen Wechselladerfahrzeugen an den Standorten Ransbach-Baumbach und Selters wurden die Voraussetzungen für den Transport von 6,9 Meter langen Abrollbehältern geschaffen. Der bei der Feuerwehr Ransbach-Baumbach stationierte 30 Jahre alte Gerätewagen Gefahrgut 2 wurde durch einen Abrollbehälter ersetzt. Der 32 Jahre alte Gerätewagen Atemschutz wird im Februar durch einen Abrollbehälter ersetzt. Die sogar schon 40 Jahre alten Behälter mit Plane und Spriegeln werden durch zwei Stahlmulden für den Einsatz als Abrollbehälter Schaum mit je rund vier Tonnen Schaummittel und zwei für Großschadenslagen ausgelegten Druckzumischanlagen ersetzt. Damit reagiert der Kreis unter anderem auf den Großbrand des Reifenlagers in Ransbach-Baumbach. „Die Einsatzbereitschaft eines Abrollbehälters für eine überörtliche Materialbevorratung für die Einsatzlagen Starkregen und Hochwasser soll im ersten Halbjahr 2018 hergestellt werden“, so Schwickert, der allen Feuerwehrleuten für ihr großes Engagement und ständige Einsatzbereitschaft dankte.

„Aufgrund der bekannten Erhöhung von Risiken und Gefahren durch terroristische Anschläge, aber auch durch größere überregionale Schadenslagen, haben wir im vergangenen Jahr auf Ebene der Leitstellenbezirke Montabaur und Koblenz ein Pilotprojekt zur Aufstellung von sogenannten Überörtlichen Bereitschaften ins Leben gerufen“, berichtete Simonis. Für dieses neue Projekt sei der große Rahmen schon gesteckt.

Von unserem Redaktionsleiter Markus Müller