Mammutprojekt in Rennerod steht vor dem Abschluss

Stadtbürgermeister Hans-Jürgen Heene (rechts) inspiziert mit Diplom-Ingenieur Jörg Kleine vom Planungsbüro Brendebach (Wissen) die Baustelle am St. Hubertusplatz. Pünktlich zur Eröffnung Anfang September sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. Foto: Michael Wenzel

Rennerod – Die Bauarbeiten am Hubertus-Platz gehen ihrem Ende entgegen. Für Stadtbürgermeister Hans-Jürgen Heene in freudiger Anlass, um Bilanz zu ziehen, schließlich liegen die vorbereitenden Maßnahmen schon ganze 18 Jahre zurück. Damals wurde im Zuge der geplanten Neugestaltung ein erstes Haus abgerissen. Drei weitere sollten folgen, eins davon war das frühere Feuerwehrgerätehaus in unmittelbarer Nachbarschaft zur St. Hubertuskirche.

„Wir sind stolz auf das, was hier erreicht wurde“, sagt der Stadtbürgermeister. Nach den Plänen von Edwin Schander, der einen von der Uni Siegen ausgeschriebenen Ideenwettbewerb gewann, wird die Stadt Rennerod bald schon über einen modernen Platz verfügen, der multifunktionell genutzt werden kann. Nach langer intensiver Bauzeit, die mit der Verlegung von Kanal- und Wasserleitungen begannen, steht das Projekt „St. Hubertusplatz jetzt unmittelbar vor dem Abschluss. In die Gesamtmaßnahme (ohne Neubau Pfarrheim) werden mehr als 2,6 Millionen Euro investiert – ein Mammutvorhaben, das ohne Landeszuschüsse nicht zu Schultern gewesen wäre.

Bis zu 3000 Menschen sollen bei Festlichkeiten hier einmal Platz finden. Das neue Pfarrheim ist dabei sozusagen das Herzstück der ganzen Anlage. Der Holzbach wurde verrohrt und nicht offengelegt, dafür wird aber künftig frisches Quellwasser, dass dort ausreichende vorhanden ist, kräftig sprudeln. Es soll durch verschieden große Tröge zu einem kleinen Teich geführt und wird mit Basalt ausgekleidet. Hier sollen Wasserspielplätze mit etwa 15 Zentimetern Höhe entstehen, die nicht nur in heißen Sommern die Kinder wie ein Magnet anziehen werden.

Angelegt ist der Platz wie eine kleine Arena. In der Mitte ist der Platz tiefer als am Rand. Umfasst wird er von einem Fußweg mit gepflanzten Bäumen an den Rändern. Am Rand sind zudem Sitzmöglichkeiten an den Stufen geschaffen worden. Hier können auf entsprechenden Feldern sogar Tische und Bänke gestellt werden.

Dass diese Felder bereits zur Eröffnung des Platzes Anfang September rege genutzt werden, dafür sorgt zurzeit Hans-Günter Hamisch, der Kulturbeauftragte der Stadt Rennerod, der für die Eröffnungsfeierlichkeiten schon einiges vorbereitet hat. So viel sei verraten: Am Freitag 7. September heißen es "Rock am Platz". Am Samstag gibt es unter anderem Straßentheater, Artistik, Live-Musik und einen Sternmarsch. Auch am Sonntag soll es dann jede Menge Spaß am neuen Hubertusplatz geben mit Vereinspräsentationen, Schauvorführungen und einem Straßenzirkus.

Von unserem Redakteur Michael Wenzel