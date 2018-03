Lokschuppen ist heute Erlebnisbahnhof

Einfach weil es Spaß macht, sind fast jeden Samstag im Westerburger Erlebnisbahnhof Mitglieder der "Westerwälder Eisenbahnfreunde 44.508" zu Gange. Sie haben seit zehn Jahren alle Hände voll zu tun, um den ehemaligen Lokschuppen peu a peu in ein Museum und einen urigen Veranstaltungsort umzuwandeln. Dabei ist das ehemals marode Gebäude für sie nur die Hülle, um dem eigentlichen Hobby frönen zu können: Das Herz der Eisenbahnfreunde schlägt für alte Loks.

Impressionen vom Erlebnisbahnhof in Westerburg 1 von 25 Hier bekommt die Jugend einen neuen Raum. Bislang sind die ehemaligen Sozialräume ungenutzt gewesen und vermitteln noch einen Eindruck davon, in welchem Zustand der Lokschuppen vom Verein übernommen wurde.



Foto: Röder-Moldenhauer 2 von 25 Die Eichenschwellen sind teilweise völlig marode. Der Vereinsvorsitzende zeigt, dass die Schrauben mühelos entfernt werden können. Foto: Röder-Moldenhauer 3 von 25 Ein originelles "Hinweisschild" leitet die Besucher zum Erlebnisbahnhof. Foto: Röder-Moldenhauer 4 von 25 Mit dieser Dampflok fing alles an. Die Westerwälder Eisenbahnfreunde 44 508 sind 2001 von Mitgliedern einer BSW-Gruppegegründet worden, die sich die Restaurierung der Dampflokomotive zum Ziel gesetzt hatte. Foto: Röder-Moldenhauer 5 von 25 Bahnhofsatmosphäre werden die Uhren vermitteln, die in der Cafeteria angebracht werden. Foto: Röder-Moldenhauer 6 von 25 Die Caféteria wird tapeziert – natürlich in Eigenleistung. Der Raum soll auch für Feierlichkeiten gemietet werden können. Foto: Röder-Moldenhauer 7 von 25 Es ist eine Knochenarbeit, die schweren Schwielen auszutauschen. Foto: Röder-Moldenhauer 8 von 25 Momentan dürfen diese Gleise nicht mehr benutzt werden, da sie nicht betriebsfähig sind. Rund 90 Schwellen müssen ausgetauscht werden. Foto: Röder-Moldenhauer 9 von 25 Die Aktiven auf der neuen Treppe (von links): Andreas Böttger, Windeck; Wolfgang Stellen, Sessenhausen; Eberhard Urbansky, Marienhausen; Stephan Keßler, Hof; Karl-Heinz Müller, Welschneudorf; Kyle Krämer, Langenhahn; Hans-Gerd Pietsch, Hergenroth; Dieter Neumann, Ötzingen und Jürgen Elsenbroich, Westerburg. 10 von 25 Foto: Röder-Moldenhauer 11 von 25 Dieter Neumann (von links), Andreas Böttger und Stephan Keßler schmieden neue PDie ehemaligen Sozialräume sollen zum Jugendraum umgebaut werden. Foto: Röder-Moldenhauer 12 von 25 Der Verein hat das Stellwerk WN erworben. Alles soll historisch erhalten bleiben. Foto: Röder-Moldenhauer 13 von 25 das Stellwerk Westerburg Nord Foto: Röder-Moldenhauer 14 von 25 Viele Schwellen müssen erneuert werden. Foto: Röder-Moldenhauer 15 von 25 Die verfaulten Schwellen müssen ausgetauscht werden. Foto: Röder-Moldenhauer 16 von 25 Die verfaulten Schwellen müssen ausgetauscht werden. Foto: Röder-Moldenhauer 17 von 25 Mit dieser Dampflok fing alles an. Die Westerwälder Eisenbahnfreunde 44 508 sind 2001 von Mitgliedern einer BSW-Gruppegegründet worden, die sich die Restaurierung der Dampflokomotive zum Ziel gesetzt hatte. Foto: Röder-Moldenhauer 18 von 25 Von der neuen Treppe aus hat man einen interessanten Blick auf Westerburg mit der bekannten Brücke. Foto: Röder-Moldenhauer 19 von 25 Diese Treppe musste als Fluchtweg errichtet werden, damit die Cafeteria gebaut werden konnte. Foto: Röder-Moldenhauer 20 von 25 Blick auf Westerburg Foto: Röder-Moldenhauer 21 von 25 Foto: Röder-Moldenhauer 22 von 25 Foto: Röder-Moldenhauer 23 von 25 Foto: Röder-Moldenhauer 24 von 25 Foto: Röder-Moldenhauer » alle Fotos der Fotostrecke ansehen

Westerburg – Einfach weil es Spaß macht, sind fast jeden Samstag im Westerburger Erlebnisbahnhof Mitglieder der "Westerwälder Eisenbahnfreunde 44.508" zu Gange.

Sie haben seit zehn Jahren alle Hände voll zu tun, um den ehemaligen Lokschuppen peu a peu in ein Museum und einen urigen Veranstaltungsort umzuwandeln. Dabei ist das ehemals marode Gebäude für sie nur die Hülle, um dem eigentlichen Hobby frönen zu können: Das Herz der Eisenbahnfreunde schlägt für alte Loks.

Gerade sind die 101 Vereinsmitglieder dabei, die neue Cafeteria fertig zu bauen. Genauer gesagt: Es ist ein Stamm von acht bis zehn Aktiven, die kontinuierlich mit anpacken. Voller Freude verweist Vorsitzender Stephan Keßler auf die neue Außentreppe, die als Fluchtweg dienen kann und somit die Voraussetzung dafür schafft, dass überhaupt erst eine Cafeteria eingerichtet werden kann.

Bereits im Herbst 2011 ist der Dienstraum für die "Lokleitung" fertig geworden. Dass in dem Trakt, der in den Hallen errichtet wurde, auch neue Toiletten eingebaut wurden, erspart dem Verein künftig die rund 1000 Euro, die für die "Dixies" während der Veranstaltungen ausgegeben werden musste.

Während für den Gastronomiebereich (Cafeteria) noch die Tapetenbahnen ausgemessen werden, warten alte Bahnhofsuhren schon darauf, dort einmal anzuzeigen, wie spät es in den berühmten Bahnhöfen der Welt ist. Der rund 80 Quadratmeter große Raum wird bis zu 50 Leuten Platz bieten. Eine Theke wird noch eingebaut, sodass auch eine Bewirtung möglich wird. "Zum Saisonende haben wir das fertig", ist Schriftführer Andreas Böttger zuversichtlich. Dann kann der Gastraum für Feierlichkeiten gemietet werden. "Am besten natürlich im Anschluss an einen Museumsbesuch hier", wünscht sich der Vorsitzende.

Als sich der Verein 2001 gründete, ahnte wohl keiner, wie viel Eigenleistung und Geld in den kommenden Jahren investiert würde: Insgesamt flossen seitdem bestimmt 200 000 Euro in das Gelände und das sanierungsbedürftige Gebäude. Die unzähligen Arbeitsstunden nicht eingerechnet.

"Eigentlich suchten wir nur nach einer neuen Unterstellmöglichkeit für die 44 508-Dampflok, als der Lokschuppen in Siershahn nicht mehr zur Verfügung stand", erinnert sich Vereinsvorsitzender Stephan Keßler. "Fest stand: wir fangen hier nur an, wenn Gebäude und Boden uns gehören. Um dieses Eigentum erwerben zu können, wurde der Verein gegründet".

Nach langen Verhandlungen war es dann endlich soweit, der Kaufvertrag konnte unterzeichnet werden. Die Lokomotive hatte damit wieder ein trockenes Plätzchen, und die Vereinsmitglieder bald einen neuen Riesentraum: Schön wäre es, in der zweiten, leer stehenden Halle des "Eisenbahntechnischen Museums Westerburg" weitere Lokomotiven auszustellen. Zunächst war an solche gedacht, die einen Bezug zum Westerwald haben. Dies war aber mangels verfügbarer Maschinen nicht möglich. Der Traum konnte dann aber auf ganz andere Weise verwirklicht werden, und so ist der Verein heute besonders stolz auf die Spezialsammlung "Lokomotiven der Bundeswehr".

Als sich zeigte, dass zu den Veranstaltungen wie den Modellbahntagen oder den Lokschuppenfesten neben den Eisenbahnfreaks vor allem Familien mit Kindern kamen, beschlossen die Eisenbahnfreunde, "ihr Kind" in "Erlebnisbahnhof" umzutaufen. "Der alte Name klang uns zu technisch", begründet Keßler diese Entscheidung.

Von unserer Reporterin Angela Baumeier