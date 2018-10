Nach dem Brand auf der ICE-Strecke bei Dierdorf herrscht derzeit nur eingeschränkter Zugverkehr ab Montabaur. Zumindest in der Zukunft dürfen sich Reisende aber auf Verbesserungen für Pendler in der Schusterstadt freuen. Derzeit laufen dort die letzten Vorbereitungen zur Wiedereröffnung des Kiosks in der Bahnhofspassage. Viereinhalb Jahre nach Schließung des Vorgängerbetriebs werden voraussichtlich ab der kommenden Woche endlich wieder Zeitungen, Getränke und Snacks im Bahnhof angeboten. Zudem gab der zuständige Ausschuss des Westerwaldkreises am Montag grünes Licht für die lange geplante Einführung von Gebühren auf dem Pendlerparkplatz. Auch hiervon versprechen sich viele Menschen eine Verbesserung der Lage, denn regelmäßige Bahnkunden werden dort deutlich weniger zahlen als sogenannte Fremdnutzer. Das sollte die Suche nach einem freien Parkplatz erleichtern, hofft die Stadt.

Betreiber des Kiosks wird die Kette Cuccis sein, die bereits an vielen Bahnhöfen und Flughäfen Getränke und kleine Speisen anbietet. Der Montabaurer City-Manager Josef Schüller führte mehrere Gespräche mit dem ...

Lesezeit für diesen Artikel (388 Wörter): 1 Minute, 41 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.