Kurzweilige Kappensitzung in Hundsangen: Mit Tempo über Hundsänger Bühne gefegt

Politische Reibereien im Kleinen und Großen nahmen die Akteure der ersten großen Galakappensitzung des Hundsänger Carnevalsvereins (HCV) gekonnt und immer mit einem verschmitzten Lachen im Gesicht unter die Lupe. Über mehr als vier Stunden Programm stellte deshalb Sitzungspräsident Frank Göbel unter das Motto „Der liebe Gott hat Euch ein Gesicht gegeben, aber lachen müsst Ihr selbst.“ Und so rauschte dann ein „Blau-Weißes Feuerwerk“ über die Bühne und durch den Saal der Ollmerschhalle.

Die Wambachlerchen begaben sich in diesem Jahr ins Kloster. Was sie aber nicht davon abhielt, ganz weltliche Fragen wie die Groko musikalisch zu interpretieren. Dabei fehlten natürlich auch Schulz- und Lindner-Doubles als derzeit höchst umstrittene Politikgrößen nicht. Fotos: Sascha Ditscher Foto: Sascha Ditscher

Der Protokoller in Person von Dieter Ehinger nahm in der Bütt kein Blatt vor den Mund. Er schimpfte auf seine hessische „Lieblingszeitung“, bei der ihm neuerdings die Augen wehtun, weil sie so lieblos mit seiner Heimat umspringt, und gab ihr den neuen Namen „Eintracht-Frankfurt-Magazin“. Er nannte FDP-Chef Lindner den Generalvertreter von Thermomix und konstatierte: „Ein Maulaff regiert das Weiße Haus.“ Doch natürlich machte er auch vor der heimischen Politik nicht halt. Verglich den Ausbau der Hundsänger Gartenstraße mit dem BER, fragte sich, warum Löcher in anderen Straßen nicht gestopft würden und was nun eigentlich mit dem Sportplatz werden soll. Und je nach Votum schalteten die Ampeln in Form von Riesenkugeln an der Decke auf Rot oder Grün. Als Diggericher Operndiva schritt Pfarrer Friedhelm Meudt vors Mikro und klopfte Sprüche, dass es nur so krachte. Da war von Frikadellen die Rede, die statt Blumen mit ins Grab gegeben wurden, von Zwiebelwerbung für den Bauernverband, die sich nicht lohnt, weil Konzertzwiebeln wenig bekömmlich sind, und Orangenhaut wurde als Hagelschaden moniert.

Zu zweit mischten Susanne Eichmann und Frank Göbel das Publikum auf und ließen keinen Zweifel daran, dass es in einer bürgernahen „Verwaltung im Dorf“, hier eine Außenstelle in Hundsangen, höchst seriös zugeht: Rentner und sonstige Besucher haben keine Chance, sich am nicht vorhandenen Geld gütlich zu tun. Die Zwei diskutieren sich in Rage, und am Ende schwelgt der wirre Rentner in Erinnerungen an seinen Bagger Chantalle.

Susanne Eichmann (rechts) und Frank Göbel diskutieren sich in Sachen bürgernahe Verwaltung mächtig in Rage. Foto: Sascha Ditscher

Vier große Gruppen begaben sich in den Reigen der großen Geschichten. Da waren die Gruppe International (Leitung Matthias Hönig), die Gipfelstürmer (Leitung Markus Novian), Blechzinnober (Leitung Frank Wagenbach) sowie die Wambachlerchen (Leitung Manuel Malm). Ihre Geschichten rankten sich um Robin Hood, den brachliegenden Fahrradweg nach Obererbach, das Klosterleben und natürlich um Politik. Blechzinnober rahmten ihre Beiträge wie immer mit professioneller Bläsermusik, und auch die Wambachlerchen machten ihrem Namen alle Ehre.

Musikalisch und tänzerisch wurde das Programm von Anne-Kathrin Pörtner als Helene-Fischer-Double, die auch das HCV-Juniorenballett leitet, verziert. Außerdem brachten das HCV-Ballett (Leitung Nadja Kremer), die Blue Sticks (Leitung Andrea Benten, Christiane Fein, Julia Wörner, Kerstin Schäfer) sowie das HCV-Ballett (Leitung: Teresa Gröschen, Lea Kunz) Tempo auf die Bühne. Nach deren eindrucksvollem Showtanz „Die schöne und das Biest“ strömten alle Akteure noch einmal unter Stau auf die Bühne, um sich beim begeisterten Publikum zu bedanken.

Unter dem Motto „Blau-Weißes Feuerwerk“ gibt es weitere Kappensitzungen in Hundsangen am 26. und 27. Januar. Karten sind in der Autozentrale Eichmann unter der Telefonnummer 06435/964 20 zu bekommen.

Von unserer Redakteurin

Susanne Willke