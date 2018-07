Nachdem es bei den ersten vier Auflagen der „Kulinarischen Wanderung“ in Irmtraut zumeist regnete, hatten die Veranstalter vom Verein „KuWa Libre“ in diesem Jahr viel Glück mit dem Wetter. Sonnenschein und sommerliche Temperaturen lockten bereits zu Beginn viele Wanderer an den Start. Los ging es in Richtung Braunberg, wo auf die mehr als 300 Teilnehmer gleich die ersten kulinarischen Genüsse warteten: Gnocchis in Tomaten-Kräuter-Soße gab es aus der heißen Pfanne. Allerdings hatten die vielen Helfer gleich mit einem kleinen Problem zu kämpfen. „Der Strom ist uns ausgefallen“, war in einer kurzen Pause von einem der Helfer zu erfahren. Doch das Problem war schnell gelöst, und die heißen Gnocchis fanden rasch reichlich Abnehmer. Wie von Helferin Martina Jung zu erfahren war, sind die italienischen Gnocchis auch in der urigen Westerwälder Küche wiederzufinden. „Das sind Erbelskliescher“, erklärte sie, also kleine Kartoffelklößchen. Früher hätten die Leute oft aus Pellkartoffeln Klöße gemacht. Für den Irmtrauter Friedhelm Halm kam diese herzhafte Stärkung gerade Recht. „Das sieht gut aus, und es schmeckt auch gut“, freute er sich.

Dann ging es weiter auf der zehn Kilometer langen und bestens präparierten Strecke zu Station B, wo mitten im Wald auf die Wanderer „Westerwälder Lümmel“ warteten. Der Duft der groben ...

Lesezeit für diesen Artikel (410 Wörter): 1 Minute, 46 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.