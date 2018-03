Kritiker machen mobil: BI sammelt Argumente gegen Autohof

Sie beobachten das Waldstück zwischen Heiligenroth und Boden in jeder Jahreszeit von Neuem, die Mitglieder der Bürgerinitiative (BI) „Erhaltet die Natur in unserer Heimat! Keine neuen Autohöfe im Westerwald!“, und begehen es mit verschiedenen Experten.

Regelmäßig lädt die BI „Erhaltet die Natur in unserer Heimat! Keine neuen Autohöfe im Westerwald!“ einen Experten ein, der über den Bestand von Flora und Fauna aufklärt (von rechts): Andrea Keil, Georg Fahl, Mariele Höhn und Ernst Knopp. Foto: Susanne Willke

Vor allem Bürger aus Boden wollen nicht hinnehmen, dass ihnen Stück für Stück der Wald genommen und neben den bereits bestehenden großen Gewerbeanlagen noch mehr Fläche versiegelt wird. Im Winter 2016 konnten zur geplanten Maßnahme Einwände eingereicht werden, die derzeit von den Fachbehörden zu prüfen sind. Immer auf der Suche nach weiteren Argumenten gegen den Bau des Autohofes war die BI in diesem Frühjahr unterwegs mit dem Vogelexperten Georg Fahl, der davon ausgeht, dass in dem mehr als fünf Hektar großen Waldstück allein rund 40 verschiedene Vogelarten leben. Die Waldfläche schließt nach außen mit Laubbäumen und Buschwerk ab, im Innern stehen Fichten und sogar Stieleichen. Bei der Begehung, die wegen der laufenden Brut- und Setzzeit nur in einer kleinen Gruppe und mit größter Vorsicht stattfand, entdeckte die Gruppe den Horstbaum eines Mäusebussards sowie einen Spechtbaum. Im Nachbarwaldstück sollen der Rotmilan sowie der Schwarzspecht leben, die auch von dem umstrittenen Waldstück bei Boden partizipieren. „Für sie ist auch das Umfeld wichtig, sonst sind sie weg“, sagt Georg Fahl.

Die BI, die vertreten war durch Mariele Höhn aus Boden und Andrea Keil aus Staudt, macht sich Sorgen um die rasend schnellen Veränderungen in der Region. Sie wollen den Bau eines Autohofes komplett verhindern. Währenddessen beschäftigt sich Ernst Knopp aus Heiligenroth auch mit Alternativlösungen. Seiner Ansicht nach wurden eben diese nicht offen diskutiert. Nach seiner Einschätzung sei ein Gelände weiter südlich besser geeignet, nicht nur, weil es größer und baumlos ist, sondern auch, weil es näher an der Autobahn liegt und von dort direkt erreichbar wäre, ohne die B 255 zu queren. Den Unterschied machen 1,5 Kilometer aus, die sich im Laufe des Jahres bei einem Verkehr von Tausenden Fahrzeugen summieren würden, so Knopp. Ein Autohof an geplanter Stelle sei nicht nur eine unnötige Umweltbelastung, es mache auch das Biotop, das sich zwischen dem zu fällenden Waldstück und dem Ahrbach entwickelt habe, kaputt.

Von unserer Redakteurin Susanne Willke