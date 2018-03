Kreis: Arbeitslose über 55 Jahre haben es schwer

Über 55, arbeitslos und beruflich auf dem Abstellgleis? Auf dem Westerwälder Arbeitsmarkt ist dies wie in ganz Deutschland traurige Realität. Die Aussichten für ältere Arbeitslose, beruflich wieder Fuß zu fassen, sind in der deutschen Wirtschaft eher schlecht. Das Absurde daran: Das Thema Fachkräftemangel beschäftigt wie kaum ein anderes unsere im Aufschwung befindliche Wirtschaft. Händeringend suchen Unternehmen hoch qualifizierte und belastbare Arbeitskräfte, doch die Vorzüge der Generation Ü-50 vermag kaum ein Arbeitgeber zu erkennen. Die Folge: Vom Konjunkturaufschwung profitieren die älteren Arbeitslosen so gut wie gar nicht.

Westerwaldkreis – Über 55, arbeitslos und beruflich auf dem Abstellgleis? Auf dem Westerwälder Arbeitsmarkt ist dies wie in ganz Deutschland traurige Realität. Die Aussichten für ältere Arbeitslose, beruflich wieder Fuß zu fassen, sind in der deutschen Wirtschaft eher schlecht. Das Absurde daran: Das Thema Fachkräftemangel beschäftigt wie kaum ein anderes unsere im Aufschwung befindliche Wirtschaft. Händeringend suchen Unternehmen hoch qualifizierte und belastbare Arbeitskräfte, doch die Vorzüge der Generation Ü-50 vermag kaum ein Arbeitgeber zu erkennen. Die Folge: Vom Konjunkturaufschwung profitieren die älteren Arbeitslosen so gut wie gar nicht.

Im Arbeitsamtsbezirk Montabaur, zu dem neben dem Westerwaldkreis auch der Rhein-Lahn-Kreis gehört, haben derzeit 2011 Menschen zwischen 50 und 64 Jahren keine Arbeit. Das ist knapp ein Drittel aller Arbeitslosen (29,6 Prozent). In der Gruppe der 55- bis 64-Jährigen sind 1242 Menschen oder 18,3 Prozent ohne Job. Ein Blick in die Region: Im Westerwaldkreis haben 1212 Männer und Frauen zwischen 50 und 64 Jahren keinen Arbeitsplatz. Gerade in Zeiten des zunehmenden Fachkräftemangels eine Verschwendung wertvoller Ressourcen, findet Heike Strack, Leiterin der Arbeitsagentur Montabaur. „Zwar sinkt die Arbeitslosigkeit von älteren Menschen nominal, aber sie sind stärker von Arbeitslosigkeit betroffen als jüngere Erwerbslose. Wir spüren hier häufig den Widerstand der Arbeitgeberseite“, beobachtet Strack.

Mit Sorge sieht die Agenturchefin, dass sich die Arbeitslosigkeit älterer Menschen verfestigt, doch sie glaubt auch ein langsames Umdenken bei den Arbeitgebern zu erkennen. Diese sind laut Strack mittlerweile häufiger bereit, ältere Erwerbslose einzustellen. „Hier müssen wir weiter Überzeugungsarbeit leisten“, mahnt sie. Die Agenturchefin wirbt für die Generation über 50, weil diese „mit vielen Pfunden wie etwa Lebens- und Berufserfahrung“ wuchern kann. „Ältere Menschen sind loyale Arbeitnehmer, sie werden den Job nicht mehr wechseln, sind belastbar, verantwortungsbewusst und haben meist eine höherwertige Ausbildung“, weiß die Agenturchefin aus Erfahrung. „Die fachliche und soziale Qualifikation schlägt jedes Alter“, appelliert sie an die heimischen Arbeitgeber.

Auch Gabi Weber, Regionsvorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) im nördlichen Rheinland-Pfalz, sieht die Altersarbeitslosigkeit mit Besorgnis. „Wenn die Stellen für die Leute da wären, würden die meisten diese ganz sicher eher annehmen, als Arbeitslosengeld zu beziehen und Rentenkürzungen in Kauf zu nehmen.“ Die DGB-Funktionärin fordert ein Umdenken der Arbeitgeber und der Gesellschaft. Vor dem Hintergrund eines wachsenden Fachkräftemangels kann auch Weber nicht nachvollziehen, dass es Tausende hoch qualifizierter Techniker und Ingenieure älteren Semesters gibt, die keine Stelle finden. „Das geht nicht allein über finanzielle Anreize für Arbeitgeber, die Mentalität muss sich ändern“, meint sie.

Für eine erfolgreiche Vermittlung kommt es nach Einschätzung von Agenturchefin Heike Strack aber auch auf die Bereitschaft der Kunden an, flexibel zu sein, weitere Anfahrtswege zum Arbeitsplatz und möglicherweise auch Gehaltseinbußen zu akzeptieren. Die Alternative, so Strack, sei ein Verbleiben in der Arbeitslosigkeit. Nach Ablauf des Arbeitslosengeldes gibt es dann Arbeitslosengeld II: „Das sind 364 Euro im Monat. Wer kann davon leben? Wir machen dies den Arbeitslosen transparent, auch wenn es hart ist“, sagt Heike Strack. Die Alternative: Einen Job suchen – auch in fremden Branchen und mit Lohneinbußen. „Wer eine gute Ausbildung hat und regional mobil ist, der findet auch einen Job“, macht Heike Strack Mut.

Dabei gelten die Qualifizierungsmaßnahmen und Fördermöglichkeiten der Agentur auch für ältere Arbeitslose uneingeschränkt, versichert Strack. Neben Eingliederungszuschüssen für Arbeitgeber gibt es auch die sogenannte Entgeltsicherung, eine einjährige Ausgleichszahlung für Arbeitnehmer, die einen schlechter bezahlten Job angenommen haben. „Das wird sehr gut angenommen, soll aber leider abgeschafft werden“, kritisiert die Agenturchefin. „Ich bedauere es sehr, dass diese Fördermöglichkeit aus dem Gesetz gestrichen wird und zum 30. April kommenden Jahres ausläuft“, sagt Strack. „Das ist ein riesengroßer Fehler“, mahnt auch Gabi Weber. Denn die Beschäftigungsquote älterer Menschen müsse gerade im Hinblick auf den Fachkräftemangel weiter gesteigert werden.

Von unserer Redakteurin Stephanie Kühr