Krätze an Schule in Montabaur: Ein bestätigter Fall

Aus unserem Archiv

Montabaur

An der Joseph-Kehrein-Schule in Montabaur ist vor einigen Wochen mindestens ein Kind an Krätze erkrankt. Nun weist ein weiteres Kind vergleichbare Symptome auf.

Es ist aber noch nicht klar, ob der Schüler ebenfalls von der ansteckenden Hautkrankheit befallen ist. Die Untersuchungen laufen noch. Die Leiterin der Grundschule hat das Gesundheitsamt der Kreisverwaltung informiert. Die Behörde wiederum hat ein Informationsschreiben zur Krätze an die Eltern verteilt. Trotz anderslautender Gerüchte geht das Gesundheitsamt bislang nicht von einer Krätze mit besonders schwerem Verlauf aus. Es handelt sich nach Einschätzung der Behörde um eine gewöhnliche Form der Erkrankung, die zwar unangenehm, aber nicht besonders gefährlich ist. Eine Krätze wird durch Milben hervorgerufen, die sich in die Haut eingraben, um dort Eier abzulegen. Typisch ist der starke Juckreiz, der in der Regel zwei bis fünf Wochen nach der Ansteckung beginnt. Mehr zum Thema Westerwaldkreis Krätze-Welle: Westerwaldkreis bisher verschont Die Erkrankung ist bereits ansteckend, bevor sie offen ausbricht. Sie wird laut Gesundheitsamt aber nur dann übertragen, wenn ein längerer enger Hautkontakt besteht, zum Beispiel falls Kinder zusammen in einem Bett schlafen. Zwar gibt es eine Sonderform der Krätze, die hochansteckend und für Menschen mit einem schwachen Immunsystem gefährlich ist. Dem Gesundheitsamt wurde in den vergangenen Jahren jedoch kein solcher Fall gemeldet. tf

