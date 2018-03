Konzert in Wirges: Musikalisch das neue Jahr begrüßt

Aus unserem Archiv

Wirges

„Ohren auf, Augen zu und sich mit Musik durchfließen lassen.“ Beim festlichen Neujahrskonzert in der Reihe „Kirchenmusik am Westerwälder Dom“ gaben sich am Neujahrstag an die 200 Zuhörer in Wirges diesem Vergnügen, wie ein begeisterter Zuhörer es formulierte, gerne hin. Für den musikalischen Auftakt in das neue Jahr hatten der Kantor an St. Bonifatius, Johannes Schröder, und die Westerburger Turmbläser ein mitreißendes Programm aus Neuem und Bekanntem zusammengestellt, das den Neujahrstag angemessenen ausklingen lassen sollte.