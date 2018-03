Konzert im Kloster Marienstatt: Turbulente Posaunen läuten neues Jahr ein

Zusammen mit Joachim Weller (Domkantor in Speyer) eröffnete Prof. Werner Schrietter mit seiner Posaunenklasse der Musikhochschule Karlsruhe das Konzertjahr in Marienstatt. Die Posaune ist das An- und Verkündigungsinstrument schlechthin und für ein festliches Neujahrskonzert bestens geeignet. Wie die Musikstudenten acht beziehungsweise vier Posaunen zusammenklingen ließen, zeugte von höchstem Können.

Ein neues Jahr bedeutet 365 Tage, das sind 8760 Stunden geschenkte Zeit. Und doch, so Frater Gregor in seinen Eröffnungsworten, haben wir oft keine Zeit. Die Konzertstunde in Marienstatt war jedenfalls angefüllt mit Musik, festlicher Stimmung, Gefühlen und Leben, mit Kompositionen vom Barock bis zu Zeitgenössischem aus dem europäischen Raum. Die subjektive Eigenzeit der Konzertbesucher dürfte wohl mit schnell und heftig bewegt angemessen bezeichnet sein. Rechts und links vor den Absperrgittern der Seitenkapellen hatten sich je vier Posaunisten postiert und riefen sich gegenseitig barocke Fanfaren zu. Es folgte eine Barocksonate, und mit drei kleinen Stücken von Beethoven wurde die Wiener Klassik eingeläutet. Von allen Glockenspielen, die die Zeit ankündigen, ist der Westminsterschlag wohl der charakteristischste.

Welche Möglichkeiten der Variation die bekannte Tonfolge bietet, arbeitete Joachim Weller an der Orgel heraus und nutzte die besondere Regis-trierung des Instrumentes mit Glockenspiel und Celesta. Schon als Gymnasiast in Marienstatt spielte Weller die Rieger-Orgel. Auch die Posaunisten waren inzwischen in London angekommen, und bliesen die Enigma-Variationen von Edward Elgar. Enigma bedeutet Rätsel, und Elgar hat mit diesen Stücken Zeitgenossen verschlüsselt karikiert und porträtiert. Mit schallgedämpftem Klang und jazzigen Melodien muten die Stücke modern und mystisch zugleich an. „Schall und Hall“ heißt die Komposition von Alfred Schnittke (1934-1998), die Weller und ein Posaunist von der Orgelempore intonierten. Der Schall der Posaune hallte in den tiefen Registern der Orgel nach. Diesen Hall nahm die Posaune wieder auf und verstärkte und variierte ihn. Die Klänge überlagerten sich, schwebten. Raum, Klang und Zeit verschmolzen.

Diesem außergewöhnlichen Klangerlebnis folgte das nächste auf dem Fuß. „Scherzo funébre“ hat der im Vorjahr verstorbene Derek Bourgeois sein Stück überschrieben, finsteres Scherzo. Die Spannung dieses Gegensatzes teilt sich durch die Musik unmittelbar mit. Leichtes, Flüchtiges, Fröhliches deutet sich zwar an, hebt aber nicht ab, sondern erhält durch gravitätisches, tiefes Blech eine gewisse Erdenschwere und Bodenhaftung. Es ist ein wenig so, als hätte eine Beerdigungskapelle in New Orleans die Trauermärsche auf dem Hinweg mit den beschwingten Weisen auf dem Rückweg vom Friedhof durcheinandergemischt.

Einen Nachklang der Weihnachtszeit erzeugte Weller mit einer Choralimprovisation über „In dulci jubilo“. Das „Libera me Domine“ aus dem Requiem von Ga-briel Fauré mahnte an, dass alles, was in der Zeit ist, auch erlösungsbedürftig ist. Mit einer zeitgenössischen Komposition von Pascal Proust klang das Konzert jazzig-melodiös mit einem treibenden 6/8 Takt, der in chromatische Turbulenzen überging und die Luft vibrieren ließ, aus. Ein gutes Konzert für ein gutes neues Jahr.

Am Sonntag, 25. Februar, spielt mit Rolf-Dieter Arens erstmals ein Pianist ein Solokonzert auf dem neuen Steinway-Flügel in der Annakapelle in Marienstatt.

Von unserem Mitarbeiter Matthias Budde