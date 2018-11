„Die konjunkturelle Dynamik im Westerwaldkreis verliert aktuell an Schwung“, fasst der Regionalgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer (IHK) Koblenz für den Rhein-Lahn-Kreis und den Westerwaldkreis, Richard Hover, die Ergebnisse der jüngsten Konjunkturumfrage der IHK für den Westerwaldkreis zusammen. Der IHK-Konjunkturklimaindikator, in dem die derzeitige Lage und die Aussichten für die Zukunft verrechnet werden, fällt von 129 Punkte in der Vorumfrage auf 119 Punkte und sinkt damit unter den Wert des gesamten IHK-Bezirks Koblenz (IHK-Konjunkturklimaindikator: 126 Punkte).

Während die Beurteilung der aktuellen Geschäftslage durch die Unternehmen fast unverändert auf hohem Niveau verbleibt (Lagesaldo: 49 Prozentpunkte; Vorumfrage 50 Prozentpunkte), nehmen die mittelfristigen Geschäftserwartungen nochmals ab. Der Anteil der ...

Lesezeit für diesen Artikel (287 Wörter): 1 Minute, 14 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.