Das Wirgeser Unternehmen „König's Reisen“ will weiter expandieren und plant den Bau eines großen Reise- sowie Dienstleistungs- und Logistikzentrums mitten im Gewerbegebiet „Gebücksfeldchen“ in Wirges. Seit einigen Jahren trägt sich der Westerwälder Unternehmer Jochen König mit dem Gedanken, in der Nähe des bisherigen Stammsitzes ein neues Kundenzentrum zu bauen, von dem aus Kunden bequem per Bus auf Reisen gehen können. Eine Art Bahnhof – halt nur für Busreisende. Nun investiert das Unternehmen rund 7 Millionen Euro in einen hochmodernen Neubau, der neben dem Buszentrum samt Reisebüro über weitere Büroflächen verfügt, die aktuell vermarktet werden. Läuft alles nach Plan, ist der neue Firmensitz Mitte 2020 fertig. Ebenso wie das für 10 Millionen Euro geplante Fachhandelszentrum „Neue Mitte Wirges 2020“ einer Westerwälder Investorengruppe (wir berichteten) wird die Millioneninvestition des Unternehmers die städtebauliche Entwicklung von Wirges prägen.

„Das Reisezentrum ist ein weiteres Alleinstellungsmerkmal unseres Unternehmens und ein wichtiger Schritt im Hinblick auf unser Firmenwachstum“, sagt Jochen König im Gespräch mit unserer Zeitung. Seitdem der frühere Banker der ...

