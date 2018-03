Königliche Brieffreunde: Hachenburger erhält regelmäßig Post von den Royals

Auf den Tag genau ein Jahr ist es her, dass Norbert Honnef aus Hachenburg erstmals unsere Zeitung zu einem Gespräch über seine ungewöhnliche Korrespondenz empfangen hat: Nun, zwölf Monate später, füllen die Briefe, die der Rentner von den Royals aus England bekommen hat, bereits einen Ordner. Und noch immer ist der 78-Jährige begeistert davon, dass das Hause Windsor regelmäßig auf seine Post antwortet.

Norbert Honnef steht weiterhin in regelmäßigem Briefkontakt mit den Royals. Foto: Röder-Moldenhauer

Voller Interesse verfolgt er nach wie vor die Entwicklungen rund um die königlichen Hoheiten. 2018 stehen unter anderem die Geburt des dritten Kindes von Prinz William und seiner Frau Kate sowie die Hochzeit von Prinz Harry mit Meghan Markle an – und somit gibt es wieder viele Anlässe für Honnef, dem Königshaus zu schreiben.

Sein größtes Interesse aber gilt dem jungen Prinz George: Das Äußere des Kleinen gab dem Hachenburger überhaupt erst den Anstoß, einen Brief nach London zu schicken. Schon einige Zeit hatte sich Norbert Honnef, wenn er in Zeitungen Fotos von dem Kleinen sah, gefragt, wem dieser nur ähneln könnte. Dank eines Kinderfotos von ihm selbst stellten er und seine Cousine schließlich große Gemeinsamkeiten mit dem ältesten Sohn von Prinz William fest. Prompt schickte Honnef daraufhin sein Kinderporträt an den Kensington-Palast und erhielt kurz darauf eine Antwort von der Sekretärin der Royals, die sich stellvertretend für seine Post bedankte und ihm alles Gute wünschte. „Das ist ja schon bemerkenswert. Ich hätte niemals damit gerechnet. Schließlich hätten die meinen Brief auch einfach in den Müll werfen können“, sagt Honnef glücklich.

Es folgten zahlreiche weitere Schriftwechsel. Zuletzt gratulierte Honnef Prinz Harry zu seiner Verlobung mit Meghan Markle, woraufhin er ein Dankeschön erhielt. Auch Weihnachtsgrüße hat er nach Großbritannien geschickt. Details der Briefe möchte er allerdings nicht verraten. „Ich möchte das aufgebaute Vertrauen nicht gefährden“, betont er.

Von unserer Redakteurin Nadja Hoffmann-Heidrich