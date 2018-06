Klares Nein: Land will die Holzbachtalbahn nicht

Die Westerwaldbahn, die sich im Besitz des Kreises Altenkirchen befindet, bleibt auf der Holzbachtalstrecke vorerst sitzen.

Foto: Hans-Peter Günther

Von unserem Redakteur Marcelo Peerenboom

Das Land Rheinland-Pfalz hat eine Übernahme der Strecke Altenkirchen, Raubach, Selters, Siershahn, die auch als Holzbachtalbahn bezeichnet wird, abgelehnt. Das ist nicht etwa das Ergebnis von Verhandlungen zwischen der Westerwaldbahn beziehungsweise dem Landkreis Altenkirchen und dem Mainzer Verkehrsministerium. Vielmehr hat sich der Vorsitzende der FDP-Fraktion im Altenkirchener Kreistag, Udo Piske, im Nachgang der jüngsten Kreistagssitzung an seinen Parteifreund Andy Becht gewandt, der seit der Landtagswahl als Staatssekretär an der Seite von Verkehrsminister Volker Wissing (ebenfalls FDP) tätig ist. Noch bevor also der zuständige Kreisbeigeordnete Konrad Schwan (Altenkirchen) mit seinem Westerwaldbahn-Geschäftsführer Oliver Schrei in Mainz vorstellig werden konnte, gibt es das klare Nein des Landes schon jetzt schwarz auf weiß.

Staatssekretär Andy Becht bittet in seinem Brief indes um Verständnis dafür, "dass das Land einer Übernahme der Trägerschaft für diese Strecke nicht nähertreten kann". Die Kreistagsmehrheit hatte sich ein anderes Ergebnis gewünscht: Weil sie das finanzielle Risiko für die Holzbachtalbahn nicht länger tragen möchte, hatte sie die Kreisverwaltung beauftragt, Verhandlungen mit dem Land mit dem Ziel einer Übertragung der Trasse an das Land aufzunehmen. Diese Verhandlungen kann sich die Kreishausspitze nun offenbar sparen.

Staatssekretär Becht erinnert in seiner Antwort daran, dass die Holzbachtalbahn zuvor von der Deutschen Bahn betrieben wurde, "dann aber im Jahr 2005/2006 von der Westerwaldbahn des Landkreises Altenkirchen übernommen wurde". Und: "Dies entsprach dem Wunsch der regionalen Gebietskörperschaften, die mit der Übernahme und der nachfolgenden Beantragung für Investitionszuschüsse beim Land gleichzeitig zu erkennen gaben, dass sie willens und in der Lage sind, die künftigen Betriebskosten unter Einbeziehung von Investitionszuschüssen des Landes zu tragen."

Vor diesem Hintergrund sieht Becht keine Möglichkeit, die Defizite, die sich aus der Sanierung und dem weiteren Betrieb ergeben würden, durch das Land zu übernehmen. Der Staatssekretär macht zudem darauf aufmerksam, dass die bisherigen Defizite "überwiegend im Zugbetrieb und nicht durch die Infrastrukturvorhaltung entstanden sind". Er ist daher der Meinung, dass eine Übernahme der Schienenanlagen durch das Land die Westerwaldbahn nicht entscheidend entlasten würde. Wie mehrfach berichtet, wird die Strecke nicht für den Personenverkehr genutzt, sondern im Wesentlichen dazu, Stahl von Scheuerfeld bis nach Selters zur Firma Schütz zu transportieren. Das war bisher für die Westerwaldbahn ein Minusgeschäft, das dem Kreistag ein Dorn im Auge ist. Daher hat er sich auch mit der Bereitstellung von Mitteln für die dringend notwendige Sanierung der Strecke sehr schwergetan. 350 000 Euro steuert der Kreis Altenkirchen zu der 11,6 Millionen Euro teuren Sanierung bei, die zu 90 Prozent über Bundes- und Landesmittel gedeckt wird.

FDP-Fraktionschef Udo Piske hat das Antwortschreiben an den Landrat weitergeleitet mit der dringenden Aufforderung, "alles dafür zu tun, dass bei der anstehenden Sanierung der Strecke der Kostenrahmen eingehalten werden kann". Außerdem regte er an, externen Sachverstand zu nutzen.