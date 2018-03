Kirmesgesellschaften kippen sich gegenseitig Mist vor die Tür

Ruppach-Goldhausen/Großholbach – Eine Fuhre Mist ist in der Nacht zum Mittwoch zwischen Ruppach-Goldhausen und Großholbach hin und her gekarrt worden. Offenbar haben die beiden Kirmesgesellschaften einen – wohl nicht ganz ernst gemeinten – Streit ausgetragen.

Ruppach-Goldhausen/Großholbach – Eine Fuhre Mist ist in der Nacht zum Mittwoch zwischen Ruppach-Goldhausen und Großholbach hin und her gekarrt worden. Offenbar haben die beiden Kirmesgesellschaften einen – wohl nicht ganz ernst gemeinten – Streit ausgetragen.

Ein Zeuge rief die Polizei Montabaur gegen 1 Uhr nach Ruppach Goldhausen: „Hier hat soeben jemand mit einem Traktor Mist auf der Straße abgekippt“. Nach sofort eingeleiteten Ermittlungen der Polizei stellte sich heraus, dass die Aktion offensichtlich ein humorvoller Rachfeldzug der Großholbacher Kirmesjugend war.

Der Mist wurde offensichtlich am Abend zuvor von den Kirmesburschen aus Ruppach-Goldhausen nach Großholbach gebracht und in das Loch für den Kirmesbaum gekippt. Die Beamten fällten ein salomonisches Urteil, indem sie beiden Gruppen vor Ort verordneten, den Mist gemeinsam aufzuladen. Die Polizei hofft nun, dass die beiden am kommenden Wochenende stattfindenden Kirmesveranstaltungen in Ruppach-Goldhausen und Großholbach ohne weitere Zwischenfälle verläuft.