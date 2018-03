Kirmesauftakt in Hachenburg fasziniert jährlich aufs Neue

Aus unserem Archiv

Hachenburg

Wenn ganz Hachenburg auf den Beinen und in festlicher Stimmung ist und sich viele Tausend Gäste unter die Einheimischen mischen, dann ist klar: In der Löwenstadt ist Kirmes. Gleich zur Eröffnung am Samstagabend auf dem Alten Markt wurde deutlich, was das Erfolgsrezept des größten Volksfestes in der Region ist: die ausgewogene Kombination aus Brauchtum und modernen Unterhaltungselementen.